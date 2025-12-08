Cayeron 130mm en localidad del norte entrerriano y hubo cuatro familias anegadas

Cuatro hogares fueron los que se vieron más afectados por un diluvio en la localidad de Feliciano. Hubo ingresos hospitalarios por prevención. Los anegamientos se debieron al desborde del arroyo Coronel.
Una alerta meteorológica se había emitido para la zona del norte entrerriano y se cumplió. A partir de las 23:20 de este domingo, una copiosa lluvia se registró en Feliciano, acumulándose 85 mm en 40 minutos y luego continuando, hasta totalizar 130 mm hasta la mañana de este lunes feriado.
Bomberos Voluntarios y efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Feliciano, acudieron en asistencia de las viviendas afectadas, las que se encuentran próximas al Arroyo Coronel.
Tres hogares sufrieron anegamientos, de los cuales dos familias decidieron permanecer en la vivienda, pese a las complicaciones y recibiendo ayuda; mientras que un hombre que vivía solo, fue retirado por un familiar y trasladado a un ambiente seguro.
Asimismo, una casa se inundó. Habitaban un padre con sus cuatro hijas menores de edad, las cuales debieron ser retiradas hacia el domicilio materno, para permanecer a resguardo. De modo preventivo, fueron controladas en el Hospital Francisco Ramírez.
Las intensas precipitaciones en pocos minutos fueron la causa de los inconvenientes para quienes están afincados cerca del arroyo; de igual manera se aclaró que no se registraron voladuras de techo, árboles y/o postes caídas que hayan provocado algún otro daño o no.
Alerta naranja por tormentas para el norte provincial
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para el norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes por la tarde.
La zona abarca los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.
En tanto los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá serán afectados por alerta amarillo, se prevén lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros., que pueden ser superados en forma puntual.
Precauciones
Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.