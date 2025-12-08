Multitudinario cierre de la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia

El broche artístico de la noche estuvo a cargo de Uriel Lozano, quien brindó un show vibrante que hizo cantar y bailar a miles de personas, coronando tres noches consecutivas de gran convocatoria y propuestas para toda la familia.
Con un marco imponente de público y un clima de festejo que se mantuvo durante todas las jornadas, en los primeros minutos de este lunes llegó a su fin la 47ª edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad de Concordia. El cierre tuvo lugar en el predio del Parque Central “Viñedos Moulins”, que volvió a colmarse de vecinos y visitantes.
Sorteos y premiaciones
Uno de los momentos más esperados de la velada fue el de los sorteos, que desató la emoción en el público presente. El automóvil VW Polo Track MY 2025 quedó en manos de Julia Gaetano, favorecida con el número 6.870.
El viaje a Brasil para dos personas fue para Silvia Rohr, con el número 4.558, mientras que el televisor LED de 65 pulgadas fue ganado por Paola Paczosky, con el número 6.704.
Agradecimiento y mensaje del intendente
El intendente Francisco Azcué subió al escenario para agradecer a la multitud que acompañó la fiesta durante las tres noches, así como a todas las personas que formaron parte de la organización. En su mensaje, destacó el valor simbólico y productivo del evento: “La citricultura es identidad, es historia, cultura y tradición. Sigamos trabajando juntos por nuestra producción, apoyando a los que apuestan y cada día ponen lo mejor para que nuestra ciudad y la región vuelva a ser la que alguna vez todos conocimos”, expresó el jefe comunal.
De esta manera, la Fiesta Nacional de la Citricultura volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario regional, combinando música, tradición, producción y un fuerte acompañamiento popular.
Quién es la nueva embajadora de la Fiesta
La representante de Benito Legerén, Luz Martínez Sotelo, fue electa Embajadora de la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura.
La coronación, entrega de atributos y la tradicional copa estuvieron a cargo del intendente Francisco Azcué; del presidente y vicepresidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio y Walter Silva Muller, respectivamente junto a las soberanas salientes.
Por su parte, Marisel Yanina Capovila, representante de la zona citrícola de Camba Paso, fue electa Primera Vice Embajadora; en tanto que María Micaela Candela, de Osvaldo Magnasco fue distinguida como Segunda Vice Embajadora de la Fiesta y Xiomara Belzún, representando a La Tradición, fue electa Embajadora Cultural.