Realizan feria de moda circular para saldar deuda veterinaria de perros rescatados

REDACCIÓN ELONCE
Integrantes de Kahu Dogs y Todo por Ellos contaron a Elonce que la feria funciona hasta las 19 en la filial de Racing en Paraná. Ofrecen prendas nuevas y usadas para afrontar una deuda que supera el $1.200.000.
La filial de Racing en Paraná, ubicada en la esquina de calles Perón y Villaguay, es escenario este lunes de una feria de moda circular organizada por voluntarias de Kahu Dogs y Todo por Ellos. El evento solidario se desarrollará hasta las 19, con el objetivo de reunir fondos para saldar una deuda veterinaria que supera el $1.200.000.
Fernanda y Maira, dos de las organizadoras, explicaron a Elonce que la feria reúne ropa nueva y usada donada por vecinos. “Todo lo que ven acá es donado y tenemos cosas nuevas y usadas. Todo es a beneficio de nuestra deuda veterinaria que está por encima del $1.200.000”, detallaron.
La actividad transita su tercer y último día, luego de las jornadas realizadas el sábado y el domingo. Según indicaron, el movimiento fue moderado, pero cada aporte resulta clave. “Todo ingreso nos ayuda, porque debemos saldar la deuda antes de las fiestas para cerrar el año en cero”, señalaron.
Para quienes no pudieran asistir, recordaron que también se puede colaborar mediante transferencia al alias rescatados.parana. “Sea 100 pesos o 1.000, todo nos sirve”, enfatizaron.
Prendas accesibles y variedad de productos
Además de ropa, la feria ofrece artículos deportivos, vestidos, prendas de fiesta y remeras a precios accesibles. “Tenemos ropa desde 1.500 pesos, vestidos a 2.500, remeras a 2.500 y un montón de ropa de fiesta”, comentó una de las organizadoras. También se vendieron pizzas por encargo, y anticiparon que próximamente lanzarán una venta de budines y pan dulces.
En el lugar también participó la agrupación 120 Patitas, quienes llevaron plantas y otros productos para sumar fondos a la causa. “Hay un montón de plantitas súper lindas, así que hay mucha variedad para colaborar”, expresaron.
Una causa sostenida por voluntarios
La feria contó con el acompañamiento de Vicente, un voluntario reconocido por su presencia constante en actividades solidarias vinculadas al cuidado animal. “Tenemos siempre un ratito para charlar con quienes quieran conocer la causa o los casos en tránsito y adopción”, subrayaron las organizadoras.
El evento concluye una serie de acciones destinadas a sostener la atención de animales rescatados, muchos de ellos con tratamientos prolongados. Las ONG invitaron a la comunidad a acercarse hasta las 19 a la filial de Racing en Paraná para colaborar y aportar a la cancelación de la deuda veterinaria.