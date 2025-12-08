Un colectivo embistió y mató a un bovino que se atravesó sobre Autovía Artigas

Como consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, solo se registraron daños materiales en el colectivo, que trasladaba 57 pasajeros. En tanto, fuentes policiales confirmaron que el bovino involucrado falleció en el lugar del accidente.
Por causas que se tratan de establecer, un colectivo de larga distancia colisionó con un semoviente que se encontraba sobre la calzada; ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este lunes sobre el kilómetro 209 de la Autovía Gervasio Artigas, a la altura de la localidad de Ubajay (departamento Colón).
Como consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, solo se registraron daños materiales en el colectivo, que trasladaba 57 pasajeros.
En tanto, fuentes policiales confirmaron que el bovino involucrado falleció en el lugar del accidente.
Luego de las tareas correspondientes y el retiro del ejemplar, la circulación fue normalizada. Se labraron las actuaciones de rigor.