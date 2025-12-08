 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Colón

Un colectivo embistió y mató a un bovino que se atravesó sobre Autovía Artigas

Como consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, solo se registraron daños materiales en el colectivo, que trasladaba 57 pasajeros. En tanto, fuentes policiales confirmaron que el bovino involucrado falleció en el lugar del accidente.

8 de Diciembre de 2025
Accidente sobre Autovía Artigas
Accidente sobre Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

Como consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, solo se registraron daños materiales en el colectivo, que trasladaba 57 pasajeros. En tanto, fuentes policiales confirmaron que el bovino involucrado falleció en el lugar del accidente.

Por causas que se tratan de establecer, un colectivo de larga distancia colisionó con un semoviente que se encontraba sobre la calzada; ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este lunes sobre el kilómetro 209 de la Autovía Gervasio Artigas, a la altura de la localidad de Ubajay (departamento Colón).

 

Como consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, solo se registraron daños materiales en el colectivo, que trasladaba 57 pasajeros.

 

En tanto, fuentes policiales confirmaron que el bovino involucrado falleció en el lugar del accidente.

 

Luego de las tareas correspondientes y el retiro del ejemplar, la circulación fue normalizada. Se labraron las actuaciones de rigor.

Temas:

accidente de tránsito siniestro vial Ubajay departamento Colón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso