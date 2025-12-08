La Feria Prenavideña, ubicada en la costanera baja de Paraná, tuvo este lunes feriado un importante movimiento de visitantes, pese a la llovizna que acompañó la jornada desde las primeras horas del día. Los feriantes confirmaron a Elonce que el espacio permanecerá abierto hasta las 20, en lo que será la última jornada de esta edición, aprovechada por muchos vecinos para adquirir regalos artesanales de cara a la Navidad.

Durante la mañana, el clima obligó a ajustar los horarios de apertura, aunque la actividad se desarrolló con normalidad. “Ahora llueve muy suave, está ideal para caminar un ratito y venir a la feria”, describió la cronista de Elonce desde el lugar.

Variedad de precios y productos en un paseo muy concurrido

Entre los stands abiertos, se ofrecía indumentaria artesanal, sombreros de temporada, bijouterie, pashminas, indumentaria en telar y piezas de algodón. “Los sombreros están desde 25.000 pesos. La venta viene bastante bien”, comentó una vendedora mientras mostraba los productos exhibidos.

Pese a la llovizna, la Feria Prenavideña en Paraná se sostuvo con gran movimiento

Además, los artesanos destacaron la diversidad de propuestas y el movimiento constante del público, incluso con el clima inestable. “Siempre se encuentra algo en la feria. Yo ya llevo dos cositas y voy por la tercera”, expresó una vecina que recorrió el paseo junto a su familia.

Emprendimientos locales y una apuesta por lo artesanal

Los emprendedores resaltaron el valor del espacio como vidriera para sus trabajos, especialmente en esta época del año. Una artesana dedicada a la cestería nórdica explicó que preparó una línea especial para estas fechas: “Tenemos materas, paneritos y platos de sitio para decorar la mesa de Navidad. Hay de todo un poquito”.

La feria también contó con productos personalizados, tejidos al crochet, mates intervenidos, accesorios y decoración navideña, lo que permitió a los visitantes comparar precios y elegir opciones para regalos.

Otra emprendedora, dedicada a la fabricación de pulseras y collares, valoró el espacio como una vidriera clave: “Hace nueve años que trabajo de esto. La feria es muy importante porque no solo vendemos, sino que la gente conoce lo que hacemos y después vuelven como clientes”.

Último día de la Feria Prenavideña en la costanera baja de Paraná

Las ventas vienen bien y esperamos que mejore”, comentó Meli, dedicada a la confección de bikinis y tops tejidos.

Gastronómicos con fuerte demanda durante la tarde

Los puestos gastronómicos comenzaron a trabajar desde el mediodía con muy buena aceptación del público. Se ofrecían tortas fritas, bolas de fraile, choripanes y otras propuestas típicas de estas ferias.

“El plan ideal del paranaense es venir a buscar torta frita a la tarde, y hoy no fue la excepción”, señalaron desde la organización. Los gastronómicos confirmaron que atenderán hasta las 22.

Un cierre con buen acompañamiento del público

A pesar de la alerta meteorológica por tormentas prevista para la tarde, el movimiento continuó siendo constante durante toda la jornada. Familias, turistas y vecinos recorrieron los pasillos del Paseo Navideño, que también ofreció un sector decorado con luminarias recicladas que atrajo especialmente a los niños.

La feria prenavideña concluirá este lunes, pero los organizadores anticiparon que habrá nuevas propuestas en los próximos días para acompañar las compras de fin de año.