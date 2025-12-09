Paracao se coronó campeón y quebró la hegemonía de Echagüe al derrotarlo en la final

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Paracao se consagró campeón del Torneo Oficial Masculino de la Asociación Paranaense de Vóley (APV), destronando al bicampeón Echagüe en una dramática final. El equipo del sur, dirigido por Nicolás Lescano, logró dar vuelta un partido que parecía perdido en el cuarto set.
La Asociación Paranaense de Vóley (APV) tiene un nuevo campeón en su Torneo Oficial Masculino. El Club Atlético Paracao se quedó con la copa al vencer en una final apasionante a Echagüe, poniendo fin al bicampeonato que ostentaba su tradicional rival.
El encuentro decisivo se destacó por el alto nivel de juego y la capacidad de Paracao para sobreponerse a momentos críticos, una característica que, según el plantel, se repitió durante las instancias finales.
"Tanto la semifinal como la final fueron muy parecidas, levantamos un dos a uno abajo", explicó el jugador Matías Mayer, destacando una "racha" de remontadas, que incluyó un triunfo con un resultado inicial adverso de 2 a 0 frente a Echagüe en la Liga Provincial.
El quiebre anímico
El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la intensidad. El primer y el tercer set fueron para Echagüe, mientras que al segundo lo pudieron "sacar adelante", según relataron los protagonistas del flamante campeón a Elonce.
El momento más álgido de la final se vivió en el cuarto set. El entrenador, Nicolás Lescano, detalló que se definió con un 30 a 28 a favor, revirtiendo los momentos en que estuvieron a punto de perder el juego.
El técnico de 29 años, oriundo de Cerrito, consideró que el desenlace de ese set tuvo un efecto inmediato en el ánimo de los dos equipos. Ya en el set definitorio (tie break) Paracao estuvo siempre adelante, cerrando el partido con un 15-10.
Un proyecto con raíces en el club
El título se celebró, no solo por la victoria, sino por el proceso formativo que lo sustenta. "La verdad que es un montonazo" afirmó el entrenador, destacando que se ganó un torneo de primera con "una camada, casi en su totalidad, formada en el club". El entrenador resaltó que la mayoría de los jugadores comenzaron el proceso con él en el año 2021.
Matías Maier, el jugador de más experiencia del plantel, con 34 años, fue testigo y protagonista de esta evolución. "Yo soy el más grande por casi diez años de diferencia con el que sigue", señaló, y recordó que el proceso de Paracao comenzó en 2017.
"Ahí pudimos ganar tres campeonatos, lo que nos posicionó. Ahí aparecieron todos los chicos", explicó Maier, quien mencionó, con orgullo, a jóvenes como Agustín Maidana, "que antes estaban siempre alcanzando pelotas" y hoy son campeones de la Primera División.
El jugador formado "en casa"
Agustín Maidana, de 19 años, representa a la camada de jóvenes que lograron cumplir el sueño de ascender y coronarse. Este es su "primer título en Primera" y lo definió como "un orgullo porque salimos desde muy chicos jugando todos juntos".
Maidana, quien se desempeña como líbero, valoró la convivencia con sus compañeros de mayor trayectoria. "A mí me gusta, sinceramente, porque a veces te dan consejos, te sentís más presionado, pero a mí me encanta jugar con mayores porque siempre te dan la experiencia y te acompañan".
Próximo desafío: la Liga Federal
El título local es solo el inicio de la temporada para Paracao, que ya se enfoca en la tercera categoría del vóley nacional. "Nosotros ahora vamos, no cortamos los entrenamientos hasta finales de la semana que viene y volvemos el 3 de enero porque vamos a jugar Liga Federal" en 2026, anunció Lescano.
El equipo que jugará la próxima Liga Federal, entre el 3 y el 14 de febrero, mantendrá su base, ya que "del 100% de este equipo va a jugar el 85 o 90%. Solamente se suman dos o tres chicos de afuera para completar", señaló el entrenador. Lo que confirma la confianza de la institución en el proceso de formación de sus propios jugadores.