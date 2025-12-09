Servicio de transporte urbano: “Es importante que el paranaense sepa que es suyo y se apropie de este sistema"

REDACCIÓN ELONCE
El nuevo servicio de transporte urbano comenzó a operar en Paraná con unidades renovadas, recorridos reorganizados y tecnología que permite seguir los colectivos en tiempo real.
El nuevo servicio de transporte urbano de Paraná comenzó a funcionar oficialmente el pasado domingo, con unidades completamente renovadas, recorridos reorganizados y la incorporación de tecnología para que los usuarios puedan seguir los colectivos en tiempo real. La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, señaló: “El principal auditor de todo esto es el usuario y hay muchas cosas por ajustar y permanentemente se trabaja en el monitoreo del sistema”.
El debut de las nuevas unidades comenzó a las 4:55 de la mañana, con la salida del interno 49 de la línea P desde la base operativa. Inicialmente, el domingo y lunes circularon 34 coches, mientras que la flota completa contempla 70 unidades en la calle y siete coches de reserva, lo que permite reemplazar rápidamente cualquier unidad afectada por incidentes o fallas técnicas. “Automáticamente se procedió al reemplazo de la unidad y otro coche realizó la vuelta siguiente de manera de no afectar las frecuencias diagramadas para el servicio”, explicó Stickel.
Durante los primeros días se registraron dos incidentes que derivaron en daños menores. Uno de ellos fue intencional, mientras que otro se trató de un desperfecto técnico que obligó a retirar temporalmente el vehículo. La funcionaria destacó la importancia de la intervención inmediata y del monitoreo constante: “Se trata de distintas herramientas que hacen más allá de la implementación del nuevo sistema de transporte masivo urbano de pasajeros, tienen que ver con una política integral de movilidad que ha planteado la intendenta desde el primer día”.
Recorridos reorganizados y adaptados a la ciudad
El nuevo servicio de transporte urbano no solo trae coches modernos, sino que también reconfigura los recorridos de manera estratégica para mejorar la circulación y reducir los tiempos de viaje. Las unidades más angostas, diseñadas para maniobrar en calles internas más estrechas, permiten mantener la capacidad de transporte sin comprometer la seguridad ni la comodidad de los pasajeros. Stickel detalló: “Si bien son mucho más angostos, tienen una capacidad de 30 a 31 pasajeros sentados, estos fueron dispuestos para justamente circular en zonas donde es más compleja la maniobra”.
Algunos vecinos han expresado inquietudes por los cambios en los recorridos, ya que ciertos colectivos ya no pasan por la puerta de sus casas, obligando a caminar algunas cuadras adicionales. Stickel respondió sobre la lógica de esta reorganización: “El crecimiento de la ciudad fue a los ponchazos y esto tiene que ver con la planificación de las trazas por avenidas y calles más largas para que el sistema sea más ágil”.
La experiencia inicial demuestra que los cambios generan ajustes para los usuarios, especialmente en barrios donde antes se dependía de un colectivo puntual. En este sentido, el Municipio también mantiene un diálogo activo con la comunidad para atender reclamos sobre frecuencias y recorridos. “Nosotros les acercamos información sobre cuáles eran las líneas que iban a cubrir esa traza y estamos trabajando en presentarles una propuesta para incluir dentro del sistema subsidios”, añadió Stickel.
Tecnología al servicio del usuario
Uno de los aspectos más destacados del nuevo servicio de transporte urbano es la incorporación de herramientas tecnológicas que facilitan la experiencia de viaje. La aplicación oficial permite planificar viajes, consultar recorridos, tiempos de llegada y comunicarse directamente con el sistema. En los primeros días, la app alcanzó 15.000 descargas.
Además, el inicio del servicio incluyó la gratuidad en los primeros días para que los usuarios se familiaricen con el nuevo esquema y con la tecnología asociada. Esto también permitió detectar fallas en las validadoras SUBE y realizar ajustes sin afectar la experiencia del pasajero. “Por ejemplo, hubo un coche que se detectó que tenía pérdida de líquido hidráulico y ante la menor duda y riesgo, automáticamente culminó su vuelta, lo estaba esperando en cabecera el reemplazo y fue ingresado al taller”, detalló Stickel.
El sistema tecnológico también permite monitorear en tiempo real el cumplimiento de frecuencias y rutas, facilitando la planificación operativa. Según Stickel: “La empresa tiene un sistema interno que permite ajustar y perfeccionar el servicio, y nosotros tenemos un sistema de control y monitoreo adicional que nos arroja minuto a minuto los datos del sistema”.
Seguridad y responsabilidad ciudadana
A pesar del entusiasmo general, los primeros días del nuevo servicio de transporte urbano también dejaron en evidencia desafíos relacionados con la seguridad. Se registraron actos de vandalismo menores, como rayados y basura dentro de las unidades, que fueron rápidamente atendidos por el personal de la empresa y la Municipalidad. Stickel subrayó la importancia de la responsabilidad ciudadana: “Es importante que el paranaense sepa que el servicio es suyo y se apropie de este sistema, cuidarlo y valorarlo, porque eso también se sostiene con la tarifa que abonan los usuarios, pero también con un gran aporte municipal que es un esfuerzo inmenso de todos los ciudadanos”.
Además, la colaboración de la policía y el monitoreo constante fueron claves para garantizar la normalidad del servicio. “Tuvimos una reunión con el jefe departamental de policía para reforzar cuestiones de seguridad en zonas conflictivas y también se realizaron sugerencias con respecto a los recorridos”, indicó la funcionaria. La coordinación entre Municipio, empresa operadora y fuerza policial busca minimizar riesgos y proteger tanto a pasajeros como a los trabajadores del transporte.
Inclusión y accesibilidad como ejes del sistema
El nuevo servicio de transporte urbano también pone el foco en la accesibilidad, tanto en las unidades como en la infraestructura de apoyo. Todos los colectivos cuentan con rampas para personas con discapacidad, y se inició un proceso de puesta en valor de garitas y paradas en mal estado, así como la incorporación de refugios nuevos.
“La accesibilidad es un eje fundamental del servicio tanto en las unidades como en la infraestructura de apoyo, que iguala y garantiza el derecho de acceder al transporte”, explicó Stickel.
La Municipalidad también proyecta mejorar la experiencia de los pasajeros en puntos estratégicos de la ciudad, como la costanera, donde la afluencia durante el verano aumenta significativamente. Además, se planifican ajustes en recorridos y frecuencias según la demanda observada a través de la aplicación y el monitoreo directo del sistema.
Hacia la consolidación del nuevo sistema
El verdadero desafío del nuevo servicio de transporte urbano será medir su aceptación y sostenibilidad en el tiempo. La combinación de tecnología, recorridos optimizados y vehículos modernos busca garantizar un transporte más eficiente, seguro y confortable. Stickel concluyó: “Siempre usamos el término perfectible. El sistema siempre es perfectible, siempre está sujeto a modificaciones que permitan apuntalar la calidad de la prestación”.