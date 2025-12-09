Renuevan las garitas de colectivos: tienen nuevo diseño, señalética y QR informativo

El domingo dio inicio una nueva etapa en el sistema de transporte urbano de pasajero de Paraná y una de las novedades son las renovadas garitas de colectivos.

Días atrás comenzaron trabajos de identificación con letras, en reemplazo de los números tradicionales. El objetivo es orientar a los usuarios y garantizar que puedan ubicar correctamente los puntos de ascenso y descenso.

Además, se concretó la adecuación de diez carriles exclusivos en el área central de la ciudad.

Por otro lado, las garitas se pintaron de verde y se les colocó cartelería similar a la que tienen los colectivos que ya circulan por la ciudad. También se les colocó un código QR para que los usuarios escaneen y accedan al mapa con todas las paradas. También tienen un cesto de basura y espacio para sentarse.

"Tomo el colectivo para el Área Metropolitana, en algún momento seguramente me tomaré algún cole que circule dentro de Paraná para probar los nuevos coches", dijo un hombre a Elonce.

"El viaje estuvo muy bien", dijo otra mujer que bajaba del colectivo.

Otro joven, mencionó: "Tomo el 7, ahora G. Es el único que me sé. Cambió el recorrido, cambiaron muchas paradas. Me instalé la app y no me he fijado mucho. Me tomé un cole hoy a la mañana, bastante bien, se parecen mucho a los 22, tienen aire acondicionado, estoy conforme. Las garitas están bien, espero que duren".