Nuevo transporte urbano: pasajeros valoraron el confort de las unidades y pidieron “que las cuiden”

El nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná, cuando las unidades de la empresa San José iniciaron los recorridos incluidos en el esquema de movilidad vigente. Elonce recorrió este martes una de las líneas para conocer cómo se desarrollaron los primeros viajes y qué evaluación realizaron choferes y usuarios.

Hernán, chofer de la Línea D (ex 1 - Barrio Policial / Toma Nueva), comentó que los primeros días transcurren con normalidad. “Los usuarios tienen muchas preguntas, pero todo bien”, expresó. Señaló que ya tenía experiencia previa en el servicio urbano y que la adaptación a los nuevos recorridos se desarrolló sin inconvenientes. “Muy satisfactorio”, afirmó.

Opiniones de los pasajeros durante el recorrido

En el interior de la unidad, Elonce entrevistó a varios usuarios que realizaron su viaje habitual utilizando el nuevo servicio. Agustín destacó el cambio respecto del sistema anterior. “Paraná se merece un nuevo servicio de transporte urbano, porque hace muchos años que teníamos colectivos prácticamente viejos”, sostuvo al valorar la incorporación de unidades nuevas y el confort en el traslado. El vecino también atribuyó la renovación a la gestión municipal: “Gracias a Dios que tenemos una persona que pensó en la ciudad como la intendente” Rosario Romero.

Pasajeros opinaron sobre el servicio de transporte que comenzó en Paraná (foto Elonce)

Ofelia, quien abordó el colectivo en la zona del Thompson, describió su experiencia como “muy buena” al comparar el viaje con el servicio anterior; entre los aspectos mencionados destacó la puntualidad.

Blanca y Ana, pasajeras que utilizaron la línea D, coincidieron en que observaron diferencias respecto del servicio previo. “El confort”, mencionaron como elemento destacado. Además, manifestaron preocupación por el cuidado de las unidades: “Ojalá que no vuelva a suceder lo que ya pasó, que han roto vidrios”. Ambas utilizaron el colectivo para dirigirse al centro y señalaron que el vehículo llegó en horario.

Frecuencia, aire acondicionado y uso de la app

Sunilda relató que utilizó la línea de manera excepcional para realizar trámites. “Estoy refeliz”, expresó al señalar que el viaje se desarrolló bajo el confort del aire acondicionado y mayor equipamiento. Indicó que observó varias unidades circular con frecuencia de pocos minutos. “Vimos pasar el colectivo con mucha frecuencia”, expresó.

Una estudiante que viajaba hacia un examen también utilizó la línea D por primera vez. “Viajo muy cómoda”, afirmó al comparar la experiencia con la del anterior servicio. Explicó que en ocasiones no podía abordar por la cantidad de pasajeros. También comentó que empleó la aplicación Arriba Paraná: “La instalé en un minuto y en un minuto pasó”.

Otro usuario evaluó la renovación como un cambio significativo; y destacó el estado de limpieza, el aire acondicionado y la regularidad del recorrido. “Los otros tenían los pisos y los asientos rotos”, recordó al comparar que "ni durante la pandemia, higienizaron los coches". "Era un servicio insostenible", recalcó.

Adaptación al nuevo sistema y consultas frecuentes

Durante el recorrido, el chofer explicó que muchos usuarios realizaban consultas sobre paradas y frecuencias. “Preguntan las paradas, la frecuencia, pero nosotros les decimos que descarguen la app”, sostuvo. Relató que algunas personas saludaron el paso de las unidades. “Aplauden”, indicó, al describir el comportamiento de vecinos que observaban los nuevos colectivos en funcionamiento.

Nuevo transporte urbano en Paraná: testimonios de pasajeros y choferes

El conductor mencionó que los horarios de choferes son rotativos y que la empresa asigna recorridos según necesidad. También explicó que la modalidad habitual es mantener a cada trabajador en una misma línea.

Sobre el funcionamiento del sistema de cobro

Durante la recorrida se observó que, por el momento, no está habilitado el sistema de cobro del pasaje. Esto permite que los pasajeros viajen sin abonar el ticket, en el marco de los ajustes técnicos previstos para la puesta en marcha del servicio. Asimismo, se recordó que la bajada debía realizarse por la puerta trasera, según lo indicado por el conductor.

En una de las paradas, Mirta explicó que aún no había probado el nuevo servicio, aunque vio llegar la unidad que utiliza habitualmente. “Están muy lindos los colectivos. Esperemos que la gente lo cuide”, afirmó. Otra usuaria destacó que la aplicación cumplió con el horario anunciado: “Decía en cinco minutos y cumplió”.

Una pasajera que ya había probado otras líneas señaló que la experiencia fue positiva. “Muy cómodo”, describió al evaluar los asientos y la movilidad dentro del vehículo.

En la conclusión del recorrido, la mayoría de los usuarios consultados coincidieron en que el nuevo servicio funcionó con buena frecuencia, puntualidad y condiciones de confort. También resaltaron la amabilidad del personal y la importancia de cuidar las unidades.