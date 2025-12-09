Nuevo transporte urbano: “resultados alentadores” y monitoreo constante del servicio

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná, cuando las unidades de la empresa San José salieron desde su base en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos previstos en el renovado esquema de movilidad. La primera salida fue protagonizada por el interno 49 de la Línea P.

Colectivos urbanos

Primer día del servicio

La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, explicó que “el domingo 7 de diciembre, a las 4.55, salió el primer coche, el interno 49 de la Línea P, rumbo a su cabecera; a las 5.12 iniciaba formalmente el servicio, marcando la apertura operativa de la nueva prestación”.

Ese día circularon 34 unidades, como establece la grilla de un día domingo. Según indicó, la misma dinámica se repitió el lunes feriado. “Hubo algunos aspectos para corregir, vinculados a los tiempos de marcha y a situaciones puntuales en el tránsito. El personal de Tránsito y Transporte trabajó de manera permanente en contacto con la empresa, especialmente en intersecciones donde había vehículos mal estacionados que dificultaban el radio de giro de los choferes”, detalló.

Ajustes y flota de reserva

Stickel señaló que el monitoreo se realizará de manera continua para garantizar que los carriles exclusivos permanezcan despejados y evitar interferencias en zonas conflictivas. También informó la salida de servicio de un colectivo por una falla técnica.

“Una unidad debió ser retirada por una pérdida hidráulica. Son cuestiones mecánicas que pueden presentarse y, ante la duda, se decidió apartarla. Completó su vuelta y fue reemplazada de inmediato por otra unidad de la flota de reserva. Horas más tarde volvió a estar en funcionamiento”, describió.

La funcionaria destacó que la disponibilidad de vehículos de reemplazo marca una diferencia con el sistema anterior. “Contar con una flota de reserva es fundamental. Antes no existía esta posibilidad y un imprevisto podía afectar la frecuencia. Hoy se puede responder y accionar inmediatamente, manteniendo la planificación del servicio”, enfatizó.

Reclamos y revisión de recorridos

La secretaria confirmó que se evalúan modificaciones a partir de planteos de vecinos. “Estamos en contacto con referentes de distintas vecinales y revisando algunos recorridos cuyas modificaciones generaron disconformidad. Es un sistema perfectible y trabajamos para mejorar la calidad, la frecuencia y el cumplimiento del servicio”, aseguró.

Problemas con el pago del boleto

Durante el domingo y el lunes no se cobró boleto debido a fallas en los validadores SUBE. Stickel explicó que “los equipos validadores, provistos por el sistema SUBE, no habían terminado de actualizarse. En algunas unidades funcionaban y en otras no”.

La actualización se completaría durante la jornada del martes. “Esperamos iniciar el servicio con la aplicación del cuadro tarifario correspondiente. Según el último reporte, son muy pocos los equipos que restan actualizarse. Es importante aclarar que se trata de un sistema nacional, proveedor de estos equipos”, precisó.

Por último, señaló el trabajo coordinado con Nación Servicios. “Durante el fin de semana mantuvimos contacto permanente con los técnicos de Nación Servicios, que desde hace semanas vienen trabajando para que el cambio de operador llegue con la puesta a punto necesaria”, concluyó.