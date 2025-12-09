El Patito Sirirí fue la figura del cumpleaños una niña de 3 años: “siempre nos pide ir”, dijo su mamá

Huayra, una niña de apenas tres años oriunda de Diamante, celebró su cumpleaños con una temática tan inesperada como emotiva: el Patito Sirirí, la icónica figura del parque infantil ubicado en las barrancas de Paraná.

La elección, lejos de ser casual, reflejó el vínculo profundo que la pequeña construyó con ese paseo recreativo, al que visita cada vez que tiene oportunidad y que se convirtió en uno de sus lugares favoritos para jugar, deslizarse y descubrir nuevas actividades.

A pesar de vivir en una ciudad cercana, el parque infantil paranaense forma parte de su rutina familiar. Su madre, Carla Ledesma, contó a Elonce que la fanática número uno del Patito Sirirí es, sin dudas, su hija.

Para la familia, las visitas al parque se volvieron habituales, incluso, aprovechando que el padre de la niña trabaja en Paraná y que los viajes se realizan con frecuencia.

Según relató, Huayra conoció el parque cuando era muy pequeña, y desde ese primer contacto quedó fascinada con la experiencia. “Desde que es muy chiquita la llevamos por primera vez y le encantó, y desde ahí siempre nos pide y nos habla del Patito Sirirí”, recordó Ledesma al describir cómo comenzó ese vínculo tan especial.

Una elección auténtica

La madre explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los niños de su edad, la pequeña no mostró interés por temáticas tradicionales como Peppa Pig, dinosaurios o princesas. Cuando llegó el momento de pensar en la fiesta, la decisión fue categórica. “Lo eligió ella. Desde que fue al parque siempre me dijo que le gustaba el Patito Sirirí”, relató.

Incluso, en el juego cotidiano replicaba la experiencia de ir al parque: “Ella agarra su bolsita y dice ‘me voy al Patito’, como si realmente estuviera en camino”, contó su madre a Elonce.

Ese entusiasmo fue determinante para que la familia organizara un festejo, completamente, inspirado en el tradicional personaje amarillo, un símbolo que desde hace décadas identifica a la ciudad de Paraná y a miles de generaciones que han crecido jugando en el parque infantil que es uno de los balcones al río en la ciudad.

La decoración que emocionó a todos

Convertir esa idea en realidad no fue simple, explicó Ledesma. Al no existir un “merchandising” masivo sobre el Patito Sirirí, debieron buscar alternativas para lograr una ambientación fiel. “Por suerte encontramos una chica que nos hizo el adorno de la torta y le salió igualito, hermoso”, destacó en su charla con Elonce.

La decoración incluyó carteles, colores distintivos y elementos alusivos al parque infantil. Las imágenes del festejo mostraron la alegría de la niña al ver plasmado su personaje favorito en cada rincón de su cumpleaños.

El asombro también llegó de parte de los invitados. “Se sorprendieron, y es más, había compañeritas que me preguntaban quién era el personaje, no lo conocían”, contó entre risas la mamá de Huayra. La familia aprovechó la situación para explicar que se trataba del símbolo del parque de Paraná e incluso, recomendaron a varias familias, que visitaran el lugar con sus hijos.

Una fanática con historia propia

Según contó Ledesma, lo que más disfruta su hija son las actividades que el parque ofrece para los más pequeños: toboganes, juegos de pintura y experiencias interactivas. A pesar de su corta edad, la niña se animó a utilizar los toboganes grandes cuando tenía apenas dos años.

Sin embargo, todavía no se aventura con el popular “robot”, una estructura que suele generar impacto en los más chicos. “El robot le encanta, pero todavía no la dejamos tirarse porque es muy chiquita”, explicó su madre.

En un momento de la entrevista, la conductora de MDN, intentó saludar y conversar con la pequeña, pero Huayra se mostró tímida ante la cámara. Su mamá lo atribuyó a que, al ver el celular, prefiere mirar videos infantiles, una reacción típica de su edad, según explicó.

Un festejo con identidad entrerriana

La celebración dejó en claro, no solo, el cariño de la niña hacia el Patito Sirirí, sino también la vigencia emocional que este personaje mantiene para las familias de la región desde hace varias generaciones. La madre destacó que ella misma visitaba el parque desde que era chica: “Amo el robot y nos encanta que ella también comparta esa felicidad de poder jugar en ese lugar”, dijo a Elonce.

El cumpleaños de Huayra se convirtió así en una fiesta que unió generaciones y que reflejó cómo los espacios públicos, cargados de identidad, continúan marcando experiencias significativas en la infancia.

La estampa amarilla del Patito Sirirí, protagonista indiscutido de este festejo, reafirmó su lugar como uno de los íconos más queridos de Paraná.