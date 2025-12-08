La fan número 1 del Patito Sirirí cumplió 3 años y lo celebró con una fiesta temática

REDACCIÓN ELONCE
Huayra, una niña de Diamante, festejó sus 3 años con una fiesta inspirada en el Patito Sirirí, el icónico parque de Paraná que se convirtió en su lugar favorito.
El Patito Sirirí fue el eje central de un tierno festejo en Diamante, donde Huayra, una pequeña que cumplió 3 años, decidió celebrar su cumpleaños con una temática muy especial. Aunque vive en Diamante, la niña es fan absoluta del parque ubicado en Paraná, un lugar que visita cada vez que puede y que se convirtió en su espacio preferido para jugar y explorar.
La pasión de Huayra por el emblemático parque paranaense llevó a su familia a recrear en la fiesta los colores, personajes y detalles que lo distinguen. Globos rojos, decoración personalizada y la presencia del famoso patito en todos los rincones formaron parte de un festejo que dejó encantados a grandes y chicos.
La conexión de la niña con el parque es tan fuerte que, según cuenta su familia, cada visita a Paraná se transforma en una aventura imperdible. Huayra reconoce el lugar desde lejos y disfruta de cada juego como si fuera la primera vez, convirtiéndose así en una verdadera “embajadora infantil” del espacio recreativo.
Una celebración que enterneció a vecinos y usuarios en redes
El festejo temático del Patito Sirirí rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde las fotos de la decoración, la torta y la alegría de la niña se volvieron virales entre vecinos de Diamante y Paraná. Muchos usuarios destacaron la ternura de la idea y celebraron que un parque tan tradicional siga marcando a las nuevas generaciones.
La torta, uno de los elementos más comentados, representó al icónico patito, con colores vibrantes y un diseño fiel al personaje del parque.
Familiares y amigos acompañaron a Huayra en una jornada llena de juegos, música y emociones, donde la temática elegida no solo alegró a la homenajeada, sino también a quienes crecieron visitando el parque paranaense.
El parque del Patito Sirirí, un símbolo que trasciende ciudades
El Parque del Patito Sirirí, ubicado en la ciudad de Paraná, es uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la capital entrerriana. Con zonas de juegos, áreas verdes y un personaje que se volvió ícono local, el parque supo construir un vínculo afectivo con generaciones enteras.
El fanatismo de Huayra, aún viviendo en Diamante, demuestra la trascendencia del parque y su encanto para las infancias. La temática de su cumpleaños refleja cómo este espacio sigue siendo un referente regional que despierta alegría, identidad y recuerdos compartidos.