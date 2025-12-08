Valeria Mazza volvió a ser tendencia por su belleza y sensualidad: usuarios recordaron fotos de su juventud

REDACCIÓN ELONCE
A sus 53 años, Valeria Mazza volvió a ser tendencia en redes mientras consolida una nueva etapa profesional marcada por el glamour, la filantropía y su proyección internacional.
Valeria Mazza volvió a ocupar la conversación pública esta semana luego de convertirse en tendencia en X (ex Twitter), donde miles de usuarios compartieron y comentaron fotos de su juventud, celebrando su belleza, su estilo y el magnetismo que la convirtió en la primera supermodelo argentina de alcance global.
Aunque las imágenes del pasado desataron la ola nostálgica, el fenómeno no se limitó a la memoria: también fue la excusa para destacar que, a sus 53 años, Mazza sigue siendo considerada por muchos como “la mujer más linda de Argentina”.
Entre las fotos virales reapareció una histórica tapa de Revista Gente que la incluía entre los “Personajes del Siglo”, además de sus recientes apariciones como parte de “Los Personajes del Año 2025”. Lejos de ser un recuerdo congelado en el tiempo, la modelo nacida en Paraná volvió a marcar agenda durante todo el año, pero no desde la televisión, sino desde la acción social y su presencia internacional.
“Valeria Mazza”:
Porque se recordó como era en los 2000 la más linda del mundo pic.twitter.com/9Kd8t24OWX— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 5, 2025
En Argentina, Mazza encabezó la 18° edición de su tradicional gala benéfica destinada al Hospital Universitario Austral, un evento que ya es marca registrada en el calendario solidario del país. Allí reafirmó su liderazgo social, consolidando un puente que combina glamour, compromiso y gestión, una identidad que construyó a lo largo de décadas.
“Valeria Mazza”:
Porque la siguen reivindicando después de no haberla nombrado cómo por 10 años y recordaron que fue la más linda https://t.co/TWyn8R40ay pic.twitter.com/4rrw2X5n7D— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 8, 2025
A nivel internacional, su presencia brilló en España: deslumbró en la gala solidaria Starlite –donde ofició como presentadora y embajadora– y regresó a la televisión europea como conductora de la segunda temporada de Bailando con las Estrellas. Su despliegue frente a cámaras, sumado a su manejo de grandes eventos, reforzó su vigencia como figura global del entretenimiento.
Hoy, Valeria Mazza transita una etapa distinta, más madura, más reflexiva y, según admite, más plena. En un diálogo reciente, resumió su presente con una frase que también se volvió viral: “Me sigo reinventando. Me sigo divirtiendo. Y eso, para mí, es vital. Esa es la mejor manera de crecer”.
La supermodelo no solo conserva el título de ícono de belleza: lo resignifica. Y demuestra que el paso del tiempo, lejos de opacarla, parece impulsarla hacia nuevas formas de brillo. Si la conversación en redes sirvió para recordarlo, su presente profesional se encarga de confirmarlo.