El radical cambio de look de Guillermina Valdés para el verano

El cambio de look de Guillermina Valdés marcó un antes y un después en su estilo: la actriz dejó atrás su clásico rubio y apostó por un moderno bob con flequillo que ya es tendencia.
El impactante cambio de look de Guillermina Valdés se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana en el mundo del espectáculo. Con el inicio de la temporada teatral 2026 a la vuelta de la esquina, la actriz decidió despedirse de su histórico rubio para dar paso a un estilo completamente renovado. Consciente de que las altas temperaturas del verano y sus nuevos compromisos laborales exigen comodidad sin perder sofisticación, Valdés apostó por una transformación radical que sorprendió a todos.
La actriz apareció en la mesaza de Mirtha Legrand luciendo un bob por encima de los hombros, acompañado por un flequillo que enmarcó su rostro con frescura y modernidad. Pero lo que más llamó la atención fue su decisión de abandonar el rubio que durante años definió su imagen pública. En su lugar, eligió un tono morocho con sutiles reflejos claros, una apuesta audaz y elegante que acentuó sus rasgos y marcó el comienzo de una nueva etapa.
En su cuenta de Instagram, donde compartió el proceso y el resultado final, los elogios no tardaron en multiplicarse. Sus seguidores celebraron la renovación, mientras que los estilistas destacaron la elección como uno de los cortes más favorecedores y frescos para enfrentar el calor del verano. La actriz, siempre atenta a las tendencias, supo interpretar el espíritu de la temporada con un look tan funcional como glamoroso.
Un estilo veraniego que combina comodidad y sofisticación
Para su presentación en el programa de Legrand, Valdés eligió un vestido de diseño elegante, con un estampado floral en tonos rosa y fucsia, que complementó a la perfección su nuevo peinado. El escote cuadrado y el vuelo del vestido permitieron que el corte bob se llevara todas las miradas, logrando un equilibrio impecable entre naturalidad y glamour.
Este no es el primer cambio capilar que marca una etapa en la vida de Guillermina Valdés. Durante la primavera de 2025, la actriz ya había optado por un bob más largo y desmechado, aunque manteniendo su característico rubio. Sin embargo, la llegada del verano y su participación en uno de los programas más vistos del país la impulsaron a dar un paso más audaz. El resultado fue un look fresco, moderno y versátil, ideal para la agenda intensa que se avecina.
Su aparición televisiva rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la armonía entre el corte, el color y el estilismo general. Pero además, especialistas en moda coincidieron en que el bob morocho con flequillo será uno de los estilos predominantes para el 2026, destacando a Valdés como una referente indiscutida de este cambio. (Con información de Revista Caras)