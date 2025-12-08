 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Sucedió este lunes

Un patrullero chocó un auto conducido por una embarazada en Concordia: todos los ocupantes fueron hospitalizados

Un patrullero de la Comisaría Sexta colisionó con un automóvil conducido por una mujer embarazada en la esquina de Sargento Cabral y Sarmiento. Todos los involucrados fueron trasladados al hospital.

8 de Diciembre de 2025
Así quedaron los autos.
Así quedaron los autos. Foto: Diario El Sol.

Un patrullero de la Comisaría Sexta colisionó con un automóvil conducido por una mujer embarazada en la esquina de Sargento Cabral y Sarmiento. Todos los involucrados fueron trasladados al hospital.

Un patrullero de la Sexta se vio involucrado este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Sargento Cabral y Sarmiento, en Concordia. La jornada, marcada por la lluvia constante, generó condiciones de circulación más riesgosas que habrían contribuido al impacto entre el móvil policial y un automóvil particular.

 

De acuerdo con los primeros datos, el patrullero pertenecía a la Policía de Entre Ríos y estaba afectado a la Comisaría Sexta. El choque provocó que tanto los efectivos como la conductora del vehículo particular necesitaran asistencia médica inmediata, por lo que todos fueron trasladados al hospital Masvernat para su evaluación clínica.

 

 

El personal policial ingresó al nosocomio con traumatismos leves y, tras recibir la atención correspondiente, fueron dados de alta. Ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad y permanecen fuera de peligro.

 

La conductora, embarazada, fue atendida en el área de Ginecología

 

La conductora del automóvil, una mujer que cursa un embarazo, también fue trasladada al hospital para recibir controles preventivos. Los profesionales médicos la derivaron al área de Ginecología, donde se realizaron estudios específicos para asegurar su bienestar y el del bebé.

 

Si bien no se reportaron complicaciones iniciales, los médicos mantuvieron el protocolo habitual para este tipo de situaciones, garantizando un monitoreo completo debido al estado de gestación de la víctima. La mujer permaneció en observación hasta que se confirmara que no existían riesgos asociados al impacto. (Con información de Diario El Sol)

 

Temas:

Choque Concordia embarazada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso