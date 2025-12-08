Quini 6 de $8.800 millones: la emoción de la dueña de la agencia que vendió el impresionante premio

La edición de este domingo del Quini 6 dejó uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del juego: la modalidad La Revancha repartió un pozo récord de $8.844.372.126, que quedó en manos de un único apostador de la provincia de Santa Fe. Los números sorteados —45, 15, 05, 40, 25 y 33— encendieron la euforia en la ciudad de Reconquista, donde se vendió la boleta ganadora.

Desde Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo volverá a tener un pozo millonario, con 8.000 millones de pesos en juego en las distintas modalidades. Pero en Reconquista, todas las miradas se posaron sobre la agencia que, sin saberlo, cambió la vida de un apostador y agregó un capítulo inolvidable a la historia del juego.

La reacción en la agencia de la suerte

Lidia Ester Soto, dueña de la agencia donde se selló la boleta ganadora, relató la conmoción que se vivió desde el mismo momento en que los vecinos empezaron a sospechar que el premio había salido de su local. La mujer confirmó que fueron los propios clientes quienes avisaron la noticia antes de que ella lograra corroborarla oficialmente.

“Estamos muy felices y contentos por haber vendido el premio”, expresó al dialogar con Aire. Contó que esa tarde estaban trabajando en una serie de arreglos y tareas de mantenimiento cuando sonó el teléfono y comenzaron a llegar mensajes. Al cerrar el local, encendieron la máquina del sistema y vieron la confirmación: la boleta ganadora había salido de allí.

“Prendimos la máquina y lo vimos. También varios clientes nos escribieron”, explicó con una mezcla de sorpresa y emoción. Según relató, el barrio estalló de alegría y muchos vecinos se acercaron de inmediato para felicitarlos.

“Estamos muy contentos por el barrio y por la ciudad. Es una emoción tremenda”, comentó. Desde ese mismo momento, la agencia pasó a ser reconocida localmente como “la agencia de la suerte”, un título que la comunidad adoptó con entusiasmo.

El premio para la agencia

Como establece el reglamento del Quini 6, la agencia que vende la boleta ganadora recibe una comisión equivalente al 1% del total del premio. En este caso, la cifra supera ampliamente los 88 millones de pesos, un monto que Lidia definió como “un muy buen regalito de Navidad, un premio al esfuerzo de tantos años”, dijo a Aire.

“Es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo hace más de una década”, expresó la agenciera, quien recordó que el local funciona desde hace doce años y que la relación con sus clientes se fue transformando en un vínculo casi familiar.

De todos modos, aclaró que la comisión solo se hará efectiva una vez que el ganador se presente oficialmente ante Lotería de Santa Fe. “Ahora tenemos que esperar que el ganador se haga presente para cobrar el premio de la agencia”, explicó.

El misterio del apostador: quién es el ganador

Aunque en Reconquista todos hablan del tema, todavía no se sabe quién es el flamante millonario. “Pasa mucha gente por la zona, no tenemos idea si es de acá o no. Ya nos vamos a enterar si es un cliente habitual o alguien que pasó”, comentó Soto.

La mujer reconoció que especuló junto a sus clientes sobre posibles ganadores, pero insistió en que no hay indicios concretos. “El premio que ganó es impresionante, no nos imaginamos cómo está el ganador de semejante pozo”, aseguró.

También recordó un antecedente particular: un apostador que cobró un premio recién el último día antes del vencimiento porque nunca había revisado su boleta. Por eso, lanzó una advertencia para todos los jugadores: “Revisen sus jugadas, no se pueden perder un premio semejante. Vamos a poner un cartel por si el ganador está distraído”.

La cábala del barrio y la ola de nuevos apostadores

Desde que se confirmó el premio, la agencia no dejó de recibir visitas. Algunos fueron solo a felicitar a la familia; otros, en cambio, se acercaron con la esperanza de “contagiarse suerte”. Según contó Lidia, la superstición ganó terreno rápidamente.

“La gente es supersticiosa, vienen a tocar la pared para ver si les trae suerte”, relató entre risas. Varias personas incluso aseguraron que cambiarán su lugar habitual de juego y desde ahora elegirán el local ganador.

“Todos nos felicitan porque nos conocen y saben de nuestro esfuerzo. Además, siempre mantenemos una actitud positiva con nuestros clientes: les decimos que jueguen y tengan fe para ganar”, destacó.

Qué hará la familia con su propio premio

Consultada sobre qué destino tendrá el 1% del premio, Soto admitió que en la familia conviven “varias ideas”. Vive con su marido, sus hijos del corazón y sus nietos del corazón, y todos empezaron a imaginar proyectos posibles.

Entre las opciones aparecen arreglos en la vivienda, un viaje pendiente y algunos gustos que quedaron postergados durante años. “Terminamos el 2025 con muchas emociones. A disfrutar”, resumió. (Con información de AIRE).