 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Victoria

La denuncia de una concejal entrerriana: “Andan circulando videos porno con mi cara”

"Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, al denunciar la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA).

8 de Diciembre de 2025
Luciana Zorzábal, concejal de Victoria
Luciana Zorzábal, concejal de Victoria

"Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, al denunciar la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA).

La concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, denunció en sus redes sociales, la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA). “Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara y con mi nombre. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la edil de la ciudad de las siete colinas.

 

"Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer. Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo", expresó en sus redes sociales la concejal del bloque Progreso Cívico Vecinal del Concejo Deliberante de Victoria.

 

En tanto dirigió un pedido especial con cierto humor: "Por favor pónganme buenas lolas por lo menos que esta semana pido la publicación de todos los sueldos políticos”, expresó la concejal vecinalista.

Temas:

Victoria denuncia de concejal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso