La denuncia de una concejal entrerriana: “Andan circulando videos porno con mi cara”

"Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, al denunciar la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA).
La concejal de Victoria, Luciana Zorzábal, denunció en sus redes sociales, la existencia de un video de sexo explícito en el que fue utilizada su imagen manipulada con Inteligencia Artificial (IA). “Aparentemente andan circulando videos porno con mi cara y con mi nombre. Están enojados, incómodos y me quieren silenciar", afirmó la edil de la ciudad de las siete colinas.
"Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer. Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo", expresó en sus redes sociales la concejal del bloque Progreso Cívico Vecinal del Concejo Deliberante de Victoria.
En tanto dirigió un pedido especial con cierto humor: "Por favor pónganme buenas lolas por lo menos que esta semana pido la publicación de todos los sueldos políticos”, expresó la concejal vecinalista.