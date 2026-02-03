 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política En Concepción del Uruguay

Se firmó el convenio entre Nación y provincia para la puesta en valor del Palacio San José

El gobernador Rogelio Frigerio, en compañía la vicegobernadora Alicia Aluani, firmó el acta en compañía del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

3 de Febrero de 2026
Rogelio Frigerio firmó el acta.
Rogelio Frigerio firmó el acta. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El gobernador Rogelio Frigerio, en compañía la vicegobernadora Alicia Aluani, firmó el acta en compañía del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Este miércoles comenzó el acto en conmemoración de la Batalla de Caseros, uno de los eventos más trascendentales de la historia argentina, en el emblemático Palacio San José, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El evento, que se celebra cada año para recordar la victoria de Justo José de Urquiza sobre Juan Manuel de Rosas, contó con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la vicegobernadora Alicia Aluani, quienes estuvieron acompañados por el historiador Roberto Romani, uno de los principales referentes de la historia de la provincia.

 

Frigerio recorri&oacute; el Palacio San Jos&eacute;.
Frigerio recorrió el Palacio San José.

 

El acto comenzó con un breve relato a cargo de Romani, quien ofreció una introducción a la importancia histórica de la batalla que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852.

 

La gesta histórica de Justo José de Urquiza, revivida en el Palacio San José

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Tras el relato introductorio, el acto continuó con una dramatización de la Batalla de Caseros, llevada a cabo por un grupo de actores locales que representaron los momentos clave de aquella jornada decisiva.

 

Miguel Gerónimo Galarza fue uno de los personajes más destacados y estratégicamente relevantes durante la Batalla de Caseros y fue recordado en la recorrida que realizaron las autoridades provinciales.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Galarza, nacido en Entre Ríos, fue uno de los principales lugartenientes de Urquiza, lo que le permitió ocupar una posición estratégica durante el enfrentamiento. Durante la Batalla de Caseros, se le asignó un papel clave al mando de tropas federales que participaron activamente en el combate. Como un militar experimentado, Galarza contribuyó a consolidar la fuerza de Urquiza, quien, con su victoria, logró no solo derrotar a Rosas, sino también dar un paso más en la construcción de la Confederación Argentina.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Posteriormente, se firmó el acta del convenio entre Nación, representado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la provincia, donde trabajarán en conjunto para la puesta en valor del museo y monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza.

Temas:

Rogelio Frigerio batalla de Caseros
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso