Se firmó el convenio entre Nación y provincia para la puesta en valor del Palacio San José

El gobernador Rogelio Frigerio, en compañía la vicegobernadora Alicia Aluani, firmó el acta en compañía del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.
Este miércoles comenzó el acto en conmemoración de la Batalla de Caseros, uno de los eventos más trascendentales de la historia argentina, en el emblemático Palacio San José, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El evento, que se celebra cada año para recordar la victoria de Justo José de Urquiza sobre Juan Manuel de Rosas, contó con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la vicegobernadora Alicia Aluani, quienes estuvieron acompañados por el historiador Roberto Romani, uno de los principales referentes de la historia de la provincia.
El acto comenzó con un breve relato a cargo de Romani, quien ofreció una introducción a la importancia histórica de la batalla que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852.
La gesta histórica de Justo José de Urquiza, revivida en el Palacio San José
Tras el relato introductorio, el acto continuó con una dramatización de la Batalla de Caseros, llevada a cabo por un grupo de actores locales que representaron los momentos clave de aquella jornada decisiva.
Miguel Gerónimo Galarza fue uno de los personajes más destacados y estratégicamente relevantes durante la Batalla de Caseros y fue recordado en la recorrida que realizaron las autoridades provinciales.
Galarza, nacido en Entre Ríos, fue uno de los principales lugartenientes de Urquiza, lo que le permitió ocupar una posición estratégica durante el enfrentamiento. Durante la Batalla de Caseros, se le asignó un papel clave al mando de tropas federales que participaron activamente en el combate. Como un militar experimentado, Galarza contribuyó a consolidar la fuerza de Urquiza, quien, con su victoria, logró no solo derrotar a Rosas, sino también dar un paso más en la construcción de la Confederación Argentina.
Posteriormente, se firmó el acta del convenio entre Nación, representado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la provincia, donde trabajarán en conjunto para la puesta en valor del museo y monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza.