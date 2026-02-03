Cuenta regresiva para el Carnaval de San Benito: “El espíritu es bien familiar”

REDACCIÓN ELONCE
Este fin de semana se celebran los corsos en San Benito. Mariano Toffolini, presidente del club, brindó detalles a Elonce sobre la organización y la gran expectativa para la 9ª edición.
El Club San Benito está ultimando los detalles para una nueva edición de su tradicional carnaval, que se llevará a cabo este viernes y sábado. Mariano Toffolini, presidente del club, dio detalles de la organización. “Estamos trabajando con todas las subcomisiones de la institución y el Municipio para que todo salga perfecto. Hoy estuvimos iluminando el sector y puliendo algunos detalles para que esté todo listo para este fin de semana”, destacó en diálogo con Elonce.
Los corsos se desarrollarán en calle San Martín, entre 25 de Mayo y Friuli, y comenzarán a las 21. Este evento será una fiesta para toda la familia, con entradas accesibles y una propuesta pensada para el disfrute de los más pequeños. “Los niños menores de 12 años no pagan, así que invitamos a todas las familias a acercarse y disfrutar del carnaval”, agregó.
Un carnaval familiar con comparsas de renombre
Este año, los corsos de San Benito contarán con la participación de varias comparsas de renombre, tanto locales como de otras provincias. “Contamos con comparsas de Paraná, Santa Fe y Strobel. También se sumará la comparsa Monumental, que no suele participar en los carnavales de Paraná, pero que siempre se presenta en San Benito. Este año la temática de la comparsa Monumental es el futuro”, explicó Toffolini.
El evento contará con una variada oferta de comparsas que brindarán un espectáculo visual y sonoro con sus trajes, batucadas y bailes. “También se suman comparsas de Diamantes, y Sergio Gulli, quien es nuestro padrino y hace siempre la apertura. Además, habrá un show de la Band Del Kbe que se presentará el sábado hasta las 4”, comentó Toffolini.
La importancia del esfuerzo colectivo en la organización
El presidente subrayó que este evento es el resultado de un gran esfuerzo colectivo. “Es una organización que involucra a toda la comunidad. El trabajo de las subcomisiones, las familias del club y el apoyo del municipio son fundamentales para hacer posible este carnaval. Es un evento que tiene una gran importancia para los vecinos de San Benito y de las ciudades cercanas”, afirmó.
Mariano también destacó la importancia de ofrecer eventos familiares que se adapten a los tiempos difíciles: “El objetivo es que todos puedan disfrutar del carnaval sin que sea una carga económica para las familias. La entrada tiene un costo de 5000 pesos”, explicó.
Desafíos y expectativas para el futuro deportivo del club
A pesar de la gran organización para los corsos, Toffolini también se refirió a los desafíos que enfrentará el club en este 2026, particularmente en el área económica. “Sabemos que este año será complicado, sobre todo por la situación económica. El año pasado ya notamos la recesión, y este año prevemos que no será fácil. Estamos informando a los padres sobre los costos y buscando formas para que los chicos sigan haciendo deporte”, aseguró.
A pesar de las dificultades, Toffolini es optimista y se muestra decidido a seguir trabajando para que el club continúe siendo un lugar de encuentro y crecimiento para los jóvenes de San Benito. “El esfuerzo y el trabajo en equipo son fundamentales para seguir adelante. Este carnaval es un reflejo de todo lo que podemos lograr cuando nos unimos”, concluyó.