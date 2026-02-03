Kevin Bolzán, nuevo secretario de Movilidad Urbana: “Voy a subir al colectivo para vivenciar reclamos en primera persona”

Pasados pocos días de su asunción, Kevin Bolzán se ha puesto al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana de Paraná. En diálogo con Elonce, destacó los primeros pasos de su gestión y los desafíos que enfrenta la ciudad en cuanto a transporte urbano de colectivos, estacionamiento medido y ciclovías. Reemplazando a Katherine Stickel, quien renunció recientemente, Bolzán llega con la intención de hacer ajustes claves.

“Estamos en un periodo de prueba del transporte urbano de colectivos. Lo primero que hay que entender es que el cambio es positivo. El foco está puesto en lo urgente, en el ordenamiento y control de las paradas. Recibimos todas las sugerencias de modificaciones que hay que hacer con el equipo”, comentó Bolzán. En ese sentido, agregó que “me voy a subir a las líneas con mayores reclamos para vivenciarlas en primera persona”.

A pesar de la transición, el nuevo secretario se muestra optimista con la oportunidad de mejorar el sistema y agilizar el tránsito en una ciudad cada vez más congestionada.

Transporte urbano: un sistema en evaluación

Uno de los temas más importantes para Bolzán es el transporte urbano de colectivos. La ciudad ha implementado recientemente un nuevo sistema con coches más modernos, aire acondicionado y una frecuencia de paso más predecible. Según el funcionario, aún se están evaluando cambios. Se espera que, con el inicio de las clases, la frecuencia de los colectivos aumente.

Bolzán también resaltó que, aunque algunos usuarios se quejan de tener que caminar un poco más para llegar a las paradas, el objetivo es mejorar la experiencia a largo plazo. “La dinámica del nuevo transporte nos cambia un poco el paradigma, pero es positivo porque uno va a saber cuándo viene el colectivo”, destacó. También aseguró que se están estudiando las líneas más demandadas y se están proyectando modificaciones en los recorridos, como en la ex línea 3, que ha generado muchos reclamos.

El transporte en Paraná entra en una etapa de cambios y planificación a largo plazo

En un contexto de ajustes y prioridades, remarcó la importancia de tomar decisiones realistas y sostenibles. “Tenemos que determinar las acciones que podamos solventar”, expresó, dejando en claro que las soluciones planteadas deben ser viables tanto para la Municipalidad como para los usuarios. “Vamos a hacer un fuerte control a través del software de la aplicación”, aseguró.

Estacionamiento medido y bicisendas: planes para el futuro

Además del transporte urbano, otro tema que ocupa la agenda de Bolzán es la implementación del estacionamiento medido en Paraná. El sistema se implementará con una aplicación digital, permitiendo a los usuarios encontrar fácilmente lugares disponibles para estacionar y pagar de forma ágil y práctica.

Sobre este tema, Bolzán explicó: “La idea es mutar a un sistema de estacionamiento medido que permita una circulación más ordenada, especialmente en zonas de alta demanda”. También se refirió a la presencia de los cuidacoches. “Tenemos que ver que vamos a hacer con ellos”, indicó.

En cuanto a las bicisendas, otro tema crucial en su gestión, Bolzán afirmó que se continuará avanzando en la infraestructura para ciclistas. "Estamos poniendo en valor las ciclovías existentes y proyectando nuevas, sobre todo en zonas sur y costanera", detalló. Además, destacó que se planea aumentar la flota de bicicletas públicas para promover aún más el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. “Proyectamos 50 unidades nuevas”, afirmó. Asimismo, señaló la importancia de que puedan convivir armónicamente en zona centro con las líneas de colectivos.

El seguimiento de las acciones judiciales y el rol de la empresa San José

Respecto a las acciones judiciales que involucran a la empresa San José, encargada del servicio de transporte urbano, Bolzán dejó claro que la Municipalidad sigue de cerca la situación. “Son cuestiones que maneja la empresa y la parte legal del municipio. He tenido relación con la empresa, les he comentado algunas situaciones, pero ellos son los que están tomando las decisiones”, explicó Bolzán.

El secretario reconoció que ha habido una rotación de personal dentro de la empresa, con algunos choferes que han sido reemplazados y otros que han ingresado, ya que el sistema está en una fase de evaluación y prueba.

A pesar de esto, Bolzán fue claro en afirmar que su rol es exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por el pliego del contrato. “Vamos a ser muy estrictos en eso”, aseguró, destacando que si bien la contratación de personal es competencia de la empresa, la municipalidad velará por que se cumpla con los estándares de calidad establecidos para el servicio.

Un enfoque integral para la movilidad urbana

Bolzán tiene claro que el trabajo en su nueva función será desafiante, pero se muestra dispuesto a escuchar las necesidades de los vecinos. “Es importante tener una relación fluida con el vecino. A veces no podemos cumplir con todas las peticiones, pero lo que sí podemos hacer es trabajar para mejorar la ciudad”, concluyó el secretario.