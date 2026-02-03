Tres ciudades entrerrianas entre las más calurosas del país

En la tarde de este martes, tres ciudades entrerrianas se destacaron entre las más calurosas de Argentina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Gualeguaychú ocupó el tercer puesto en el ranking de temperaturas, con 36.9ºC; Concordia se posicionó octava, con 36.5ºC; y Paraná se ubicó en el puesto 15, con 35.6ºC. Este ranking, actualizado a las 16, está encabezado por la capital de Formosa y la localidad formoseña de Las Lomitas, que alcanzaron los 37.5ºC y 37ºC, respectivamente.

Estas altas temperaturas se dieron en medio de una ola de calor que afecta a gran parte del país, provocando que varias provincias experimenten jornadas inusualmente calurosas para la época del año.

Consejos y previsión del clima para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional también ha emitido una serie de recomendaciones para las personas que viven en zonas afectadas por este intenso calor.

Entre ellas, destacan la importancia de mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar la actividad física al aire libre durante las horas más calurosas del día.

El calor continuará siendo un tema central en los próximos días, ya que el pronóstico no muestra indicios de un cambio en las condiciones climáticas en el corto plazo. Por lo tanto, tanto en Gualeguaychú, Concordia como en Paraná, los habitantes deberán seguir adaptándose a las altas temperaturas y tomar precauciones para minimizar los riesgos que conlleva la ola de calor.