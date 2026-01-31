Anuncian un fin de semana estable y caluroso, con máximas de 34º 

La situación meteorológica que atraviesa Argentina sigue marcada por la presencia de una ola de calor de gran magnitud, que no solo impacta por los valores térmicos alcanzados, sino también por la continuidad de los eventos a lo largo de los días. Esta persistencia agrava los efectos sobre las actividades productivas, especialmente en el sector agropecuario.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se han mantenido muy por encima de los valores normales para la época del año, con escasos períodos de alivio. La circulación predominante del viento del sector norte continúa favoreciendo el ingreso de aire muy cálido sobre gran parte del país.

Este escenario se extiende tanto en el sur como en la zona central y norte de Argentina, con particular énfasis en la Patagonia, donde se han registrado marcas históricas que reflejan la excepcionalidad del evento térmico actual.

En la zona central del país, no se han alcanzado récords absolutos como los observados en el sur, pero las temperaturas continúan siendo muy elevadas y persistentes. Esta continuidad del calor genera un impacto directo sobre los sistemas productivos y la demanda hídrica de los cultivos.

La combinación de temperaturas extremas y ausencia de precipitaciones relevantes en amplias áreas de la región pampeana acentúa el estrés térmico e hídrico, complicando el desarrollo de los cultivos y las tareas a campo. Estos valores se mantienen muy por encima de los promedios climatológicos.

Además, la persistencia del viento norte impide un recambio efectivo de la masa de aire, prolongando las condiciones de calor intenso y dificultando la recuperación térmica durante las noches.

El tiempo en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana en la ciudad de Paraná se presentarán con condiciones de tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, con máximas que superarán los 33 grados. No se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve durante ambas jornadas.

Según el reporte actualizado a las 7 de este sábado, la temperatura en la capital entrerriana es de 20,7 grados, con una humedad del 83 por ciento, presión de 1001,2 hPa y viento del este a 6 kilómetros por hora. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros y el cielo se observó ligeramente nublado.

Calor y cielo parcialmente nublado

Para este sábado 31 de enero, el SMN pronostica una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 28 grados. Hay un bajo porcentaje de probabilidad de tormentas aisladas.

En horas de la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 33 grados, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector norte, con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 29 grados, con cielo nuevamente parcialmente nublado y sin chances de lluvias.

Domingo: jornada aún más calurosa

Para el domingo, el SMN anticipó una mínima de 21 grados y una máxima que alcanzó los 34 grados, consolidando un fin de semana con temperaturas propias de una ola de calor. El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado, con viento leve y sin fenómenos significativos.

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables, sin lluvias y con sensaciones térmicas elevadas durante gran parte del día, especialmente en horas de la tarde.

Día ideal para disfrutar de las piletas

Tendencia para el inicio de la semana

De acuerdo al pronóstico extendido, el lunes se espera una máxima de 35 grados, mientras que el martes se registraría una mínima de 25 y una máxima de 34. Para el miércoles, el SMN anticipa temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados, y el jueves se prevé una máxima de 36 grados.

El viernes, en tanto, las marcas térmicas podrían trepar hasta los 39 grados.