Lluvias y temperaturas: el pronóstico del tiempo para los próximos tres meses

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles de temperaturas y lluvias para el primer trimestre de 2026. Entre Ríos está en la zona donde las temperaturas podrían ser “superior a lo normal”.

30 de Enero de 2026
El pronóstico del tiempo para febrero, marzo y abril.

REDACCIÓN ELONCE

El pronóstico climático trimestral para febrero, marzo y abril muestra que las temperaturas serán en promedio normales para la época del año en gran parte del país.

 

En Entre Ríos se prevé que las temperaturas sean superiores a las normales. En tanto, está previsto que las lluvias estén dentro de parámetros habituales para estos meses.

 

Los detalles del informe

El informe al que tuvo acceso Elonce se indica que "el pronóstico de consenso para febrero-marzo-abril", en cuanto a temperaturas estima mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a lo normal en la región del Litoral, provincias del norte y noroeste del país, región de Cuyo, Córdoba y Santa Fe. Normales o superiores a las normales sobre el norte de Buenos Aires, La Pampa y oeste de Patagonia.

El pronóstico de lluvias para el trimestre

El pronóstico de lluvias para el trimestre venidero ha cambiado y se proyecta que sean pocas las provincias afectadas por la escasez de precipitaciones.

 

De esta forma, se anuncia mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales en la región del Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia.

Será superior a la normal en Buenos Aires, La Pampa y el centro y norte de Patagonia. Por último, superior a la normal será en la región del NOA.

 

“Se prevé sigan predominando los forzantes de menor escala por lo que variaciones tanto espacial y temporal tenderían a favorecerse a lo largo del trimestre. Es por ello que se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana”, indicó el organismo.

clima lluvias temperaturas pronóstico trimestral
