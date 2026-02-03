Arrojaron cáscaras de huevo y pollitos muertos en zona de arroyo Las Tunas: "El olor es insoportable"

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de San Benito denuncian que hay acumulación de residuos. Aseguran que desconocidos arrojaron gran cantidad de cáscaras de huevo y pollitos muertos, lo cual provoca olores nauseabundos. "Es un riesgo para nuestra salud", dijeron a Elonce.
Vecinos de San Benito denuncian que hay acumulación de residuos en las inmediaciones del arroyo Las Tunas. Aseguran que desconocidos arrojaron gran cantidad de cáscaras de huevo y pollitos muertos, lo cual provoca olores nauseabundos.
Héctor Varisco, un vecino que vive en la localidad hace 43 años, indicó a Elonce que el mal olor es tan fuerte que afecta la salud de los residentes: "Vinieron y tiraron dos camionadas con cáscaras de huevo y pollitos, que debe ser de alguna incubadora. Hace ocho días que sé de esta situación. Hay otros vecinos que dicen que hace 15 días pasó esto. Es impresionante el olor que larga. Anoche ya no se pudo dormir del ardor de la garganta, de la nariz. El olor es penetrante dentro de las casas".
El vecino también explicó que, pese a los intentos de comunicarse con las autoridades locales, no han recibido respuestas satisfactorias: "Hemos llamado a la municipalidad de San Benito, dicen que pertenece a Paraná porque está justo en el límite. A Paraná hemos mandado unas notas y no nos contestaron para nada. La gente ya no aguanta más, es impresionante el olor. Por favor, le pedimos al que le corresponda que nos dé una ayuda", afirmó.
Otro vecino expresó: “Yo me descompuse del olor. Con el calor eso fermenta, es una pudrición que no se aguanta más”.
Claudia Acosta, otra vecina que vive del otro lado del arroyo, comentó: "No solo hay pollito con huevo podrido. Tiran lo que es la ampolla, con las jeringas. He visto que pasa el camión con el contenedor. Están tirando lo que es ropa y muchas cosas. Hay que frenar esto porque cruza mucha gente por el puentecito".
Otro de los problemas que denuncian los vecinos es el mal estado del puente que une San Benito con Miguel David, el cual permanece cortado desde hace varios años. Los vecinos han tenido que improvisar un sendero para poder transitar, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Elonce.com