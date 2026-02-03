 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Tras el mal trago de la estafa del carrocero, vandalizaron las carrozas de la comparsa Fénix

La comparsa Fénix, de Chajarí, sufrió daños en sus carrozas por un acto de vandalismo. El club realizó la denuncia y se alista para la tercera noche de carnaval.

3 de Febrero de 2026
Les tiraron pinturas sobre las carrozas.
Les tiraron pinturas sobre las carrozas.

REDACCIÓN ELONCE

Este lunes, la comparsa Fénix, del Club Ferrocarril de la ciudad de Chajarí, fue víctima de un acto de vandalismo que afectó a sus carrozas, perjudicando los trabajos previos a la tercera noche de carnaval. El hecho habría tenido lugar entre las 17:30 y las 19, según informaron fuentes locales.

La denuncia fue formalizada en la Comisaría N° 1 de Chajarí, y las autoridades investigan los detalles de este lamentable hecho, según publicó Chajaríaldía.

La comparsa Fénix ya había atravesado otro mal momento

Este no es el primer contratiempo que enfrenta la comparsa Fénix en este año. Hace unos días, fueron víctimas de una estafa por parte de un carrocero, a quien le entregaron un adelanto de casi 15 millones de pesos para la construcción de sus carrozas, pero el trabajo no fue cumplido según lo pactado.

A pesar de los obstáculos, los integrantes de Fénix no se rindieron y siguieron adelante con los trabajos para participar de la fiesta más esperada de la región.

Este sábado se celebrará la tercera noche de carnaval en el corsódromo de Chajarí, y Fénix ya se encuentra trabajando a contra reloj para reparar los daños y asegurarse de que sus carrozas estén listas para el desfile.

