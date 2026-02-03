Milagroso rescate en Cosquín: una niña de 4 años cayó a un aljibe de 12 metros y su padre la salvó

El aljibe tenía un poco de agua pero la niña fue rescatada por su padre

Un verdadero susto se vivió en la noche del lunes en la ciudad de Cosquín, en el valle de Punilla, Córdoba, cuando una niña de 4 años cayó accidentalmente al fondo de un aljibe de unos 12 metros de profundidad mientras jugaba en su casa. Al advertir la situación, su padre se lanzó de inmediato al pozo para rescatarla y logró mantenerla a salvo hasta la llegada de los bomberos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad. Pasadas las 23, una dotación de Bomberos Voluntarios de Cosquín arribó al lugar y montó un operativo de rescate en un espacio confinado, debido a la profundidad y las condiciones del aljibe.

Foto: Bomberos de Cosquín

Según explicó José Molina, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquín, la niña cayó de manera accidental al pozo, que tenía agua en el fondo. “En un acto de desesperación, el papá se arrojó sin dudarlo por el mismo lugar para salvarla”, relató.

Al llegar los rescatistas, padre e hija se encontraban en el fondo del aljibe, a unos 12 metros de profundidad, conscientes y en comunicación verbal con los bomberos. Tras una evaluación inicial, se desplegó un sistema especial de cuerdas, aparejos y un trípode para rescates en espacios confinados.

Un bombero descendió al pozo y constató que ninguno presentaba lesiones de gravedad. En una primera maniobra, se procedió a la extracción de la niña, quien fue asegurada por el rescatista durante el ascenso. Luego, en una segunda operación, se rescató al padre mediante un arnés integral conectado al sistema de cuerdas.

Molina destacó que la presencia de agua en el fondo del aljibe fue clave: “Por un lado amortiguó la caída y evitó lesiones óseas graves, pero por el otro representaba un riesgo serio de ahogamiento, especialmente para la nena”.

El padre logró hacer pie sobre una superficie interna —aparentemente una vieja bomba de agua— y sostuvo a su hija fuera del agua hasta que llegaron los rescatistas. “De no haber mediado esa acción inmediata, la niña podría haberse ahogado”, subrayó el jefe del cuerpo.

El operativo completo demandó entre 20 y 25 minutos. Tras el rescate, ambos fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados de manera preventiva al Hospital Domingo Funes, donde se confirmó que no presentaban heridas de consideración.