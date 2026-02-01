 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Tragedia vial en Córdoba: murió una pareja tras un terrible choque por alcance

Las víctimas circulaban en un Clio que fue impactado por una Toyota Hilux SW4 en la madrugada de este domingo. El vehículo menor tumbó y colisionó a un poste de tendido eléctrico. Hay un detenido.

1 de Febrero de 2026
Tragedia vial en Córdoba
Tragedia vial en Córdoba Foto: Cadena 3

Las víctimas circulaban en un Clio que fue impactado por una Toyota Hilux SW4 en la madrugada de este domingo. El vehículo menor tumbó y colisionó a un poste de tendido eléctrico. Hay un detenido.

Una tragedia vial sacudió a barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 46 años y una mujer de 41 años perdieron la vida tras un violento siniestro ocurrido durante la madrugada de este domingo.

 

El hecho se registró alrededor de las 3 en la intersección de avenida General Manuel Savio al 5200 y Diego de Funes y Salinas. Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux SW4 impactó por alcance a un automóvil Renault Clio en el que se desplazaba la pareja.

Tragedia vial en C&oacute;rdoba (foto Cadena 3)
Tragedia vial en Córdoba (foto Cadena 3)

De acuerdo a las primeras informaciones, como consecuencia del choque el auto perdió el control, tumbó, dio varios giros y terminó colisionando contra un poste de madera del tendido eléctrico. Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de ambos ocupantes del Clio, cuyo vehículo quedó completamente destruido.

 

El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismos faciales y fue trasladado al hospital San Roque. Permanece internado con custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Tragedia vial en C&oacute;rdoba (foto Cadena 3)
Tragedia vial en Córdoba (foto Cadena 3)

Germán, amigo de una de las víctimas, señaló en diálogo con Cadena 3 que “aparentemente los colisionaron de atrás, viniendo a alta velocidad", y resaltó: "Es impresionante el impacto”.

 

La causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades.

Temas:

Tragedia vial en Córdoba
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso