Tragedia vial en Córdoba: murió una pareja tras un terrible choque por alcance

Las víctimas circulaban en un Clio que fue impactado por una Toyota Hilux SW4 en la madrugada de este domingo. El vehículo menor tumbó y colisionó a un poste de tendido eléctrico. Hay un detenido.
Una tragedia vial sacudió a barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 46 años y una mujer de 41 años perdieron la vida tras un violento siniestro ocurrido durante la madrugada de este domingo.
El hecho se registró alrededor de las 3 en la intersección de avenida General Manuel Savio al 5200 y Diego de Funes y Salinas. Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux SW4 impactó por alcance a un automóvil Renault Clio en el que se desplazaba la pareja.
De acuerdo a las primeras informaciones, como consecuencia del choque el auto perdió el control, tumbó, dio varios giros y terminó colisionando contra un poste de madera del tendido eléctrico. Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de ambos ocupantes del Clio, cuyo vehículo quedó completamente destruido.
El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismos faciales y fue trasladado al hospital San Roque. Permanece internado con custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Germán, amigo de una de las víctimas, señaló en diálogo con Cadena 3 que “aparentemente los colisionaron de atrás, viniendo a alta velocidad", y resaltó: "Es impresionante el impacto”.
La causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades.