El próximo carnaval entrerriano en La Vieja Usina será este miércoles

Desfilarán Nogoyá, Colonia Avellaneda y Gualeguay. Habrá sorteos y puestos gastronómicos. Con entrada libre y gratuita, la propuesta es parte de la agenda de verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

1 de Febrero de 2026
Carnaval entrerriano en La Vieja Usina
Carnaval entrerriano en La Vieja Usina Foto: Gobierno de Entre Ríos

La Vieja Usina se transformará nuevamente en un corsódromo donde cada delegación mostrará su color y su identidad. Por el feriado provincial del martes, el evento se pasó para este miércoles 4 de febrero a las 20 en Matorras 861, Paraná.

 

Los sorteos serán por un viaje a Gualeguaychú con entrada a Carnaval y Termas; y pases para las Termas de María Grande, Parque Acuático Mar de Sueños y el Carnaval de Victoria. Quienes asistan el miércoles, serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar.

 

El público podrá llevar sillones para estar más cómodos.

 

Ya desfilaron en el ciclo: Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena y Paraná, con una alta convocatoria de público.

 

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

Temas:

La Vieja Usina carnaval entrerriano feriado provincial
