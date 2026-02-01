Dos hombres fueron detenidos tras amenazas y negarse a pagar en un local comercial

Dos hombres de 24 y 28 años fueron aprehendidos pasada la medianoche en un local comercial del radio céntrico de la localidad de Colón, luego de protagonizar un incidente al intentar retirarse sin pagar y amenazar a los responsables del establecimiento.

Según se informó desde la Jefatura Departamental, el personal policial fue comisionado al comercio tras un llamado que alertaba sobre una situación de conflicto con dos clientes. Al arribar al lugar, los efectivos fueron informados de que los sujetos habían realizado diversas consumiciones, pero se negaron de manera rotunda a abonar el importe correspondiente.

Ante el reclamo del personal del local, los individuos adoptaron una actitud hostil y comenzaron a proferir amenazas, generando un clima de tensión en el establecimiento.

Detenidos en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Frente a la flagrancia del hecho, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el traslado de ambos hombres a la dependencia policial para su correcta identificación.

Los implicados quedaron alojados y supeditados a una causa por el supuesto delito de estafa y amenazas, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Más noticias