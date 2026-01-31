Derrame de gasoil en el río Gualeguaychú tras el hundimiento de una embarcación

Un importante derrame de gasoil se produjo este sábado en el río Gualeguaychú como consecuencia del hundimiento de una embarcación en una zona cercana al puente Méndez Casariego, un sector habitualmente utilizado para el descenso y amarre de barcos. El incidente generó preocupación inmediata entre pescadores artesanales y vecinos del lugar.

Según los primeros informes, la embarcación comenzó a incendiarse cuando se encontraba cerca del centro del cauce. En ese contexto, una persona que iba a bordo logró arrojarse al agua y, con gran esfuerzo, habría conseguido llevar el barco hacia la costa, donde finalmente terminó hundiéndose por completo.

El siniestro provocó el derrame de una cantidad considerable de combustible, que se extendió sobre la superficie del río, afectando de manera directa el área de pesca. La presencia del gasoil fue claramente visible y generó un fuerte impacto ambiental en un tramo sensible del curso de agua.

Preocupación ambiental y reclamo de los pescadores

Los pescadores que se encontraban en la zona manifestaron su inquietud por la contaminación del río y las consecuencias que el derrame de gasoil podría tener sobre la fauna ictícola y la actividad económica que desarrollan. “Hemos dejado de pescar porque la cantidad de gasoil es importante” explicaron, al describir la magnitud del combustible esparcido.

Además del daño inmediato, señalaron el riesgo de que el combustible continúe desplazándose río abajo si no se aplican medidas de contención adecuadas. La situación generó malestar entre quienes dependen del río como fuente de trabajo y sustento diario, según publicó R2820.

En ese marco, los trabajadores del río cuestionaron la demora en la respuesta de los organismos responsables del control ambiental y solicitaron acciones urgentes para frenar la propagación del gasoil y evaluar el impacto ecológico del episodio.