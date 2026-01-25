Argentinos rescataron a una familia uruguaya tras vuelco de lancha en Punta del Este

Una familia uruguaya fue rescatada este domingo tras el vuelco total de la lancha en la que navegaba en la zona de Boca Grande, en Punta del Este, cerca de la escollera del puerto. En la embarcación viajaban siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, quienes quedaron a la deriva tras el accidente.

El episodio ocurrió cuando la lancha de pequeño porte dio una vuelta de campana, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua. La situación fue advertida por personas que se encontraban en el lugar y por embarcaciones que navegaban en las inmediaciones.

Los primeros en asistir a la familia fueron dos hermanos argentinos que se desplazaban en una moto de agua. Uno de ellos, Dante Puddu, relató posteriormente cómo se desarrolló el rescate. “Vimos gente en el agua y desde un barco grande nos hicieron señas de auxilio. Cuando me acerqué, me tiré a ayudar a una señora que se veía muy cansada”, explicó.

“Lo primero fue tirarme a ayudar a la señora que vi en el agua. Se veía que no podían flotar más”, agregó Dante.

Asistencia de embarcaciones particulares

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo la moto de agua permitió acercar a los tripulantes hacia una embarcación de mayor porte. En paralelo, un yate que navegaba por la zona advirtió la emergencia y se sumó al operativo.

Dante Puddu

Los tripulantes del yate lograron subir a bordo a todos los integrantes de la familia, resguardándolos mientras se daba aviso a la Prefectura Nacional Naval de Uruguay. Según se informó, la cooperación de particulares fue clave para evitar que la situación se agravara.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez indicó que, una vez a salvo las personas, la Prefectura procedió al remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto. “Todos fueron subidos a un yate y luego la embarcación fue llevada a puerto por Prefectura”, señaló.

Intervención de Prefectura y resultado del operativo

El operativo de rescate se completó en pocos minutos y concluyó sin personas lesionadas. Desde la Prefectura Nacional Naval confirmaron que ninguno de los ocupantes requirió atención médica y que todos se encontraban en buen estado de salud.

Tras finalizar el procedimiento, el personal de la fuerza trabajó en la recuperación de la lancha volcada, que fue trasladada hasta la terminal marítima para continuar con las actuaciones correspondientes.

El hecho, que ocurrió en una de las zonas más concurridas de Punta del Este, quedó registrado en video y generó repercusión entre turistas y residentes. La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar y la intervención de las autoridades permitieron que el incidente no tuviera consecuencias graves.