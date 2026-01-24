“El objetivo era pasar la noche y volver a mis hijos”, reveló argentino rescatado en el mar de Punta del Este

Un argentino de 58 años fue rescatado tras pasar cerca de 12 horas a la deriva en el mar frente a las costas de Punta del Este, en Uruguay, luego de sufrir un desperfecto mecánico en una moto de agua. Se trató de Daniel Alfredo Crisci, abogado, quien logró mantenerse con vida durante toda la noche hasta ser hallado por personal de la Armada Nacional del Uruguay.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Crisci salió a navegar desde la zona de La Rinconada, en Portezuelo, a bordo de una moto acuática Yamaha de color amarillo. Según relató, cuando se encontraba a unos 200 metros de la costa, el motor se apagó y no pudo volver a encenderlo. “Cerca de las siete de la tarde no pude arrancarla y empecé a hacer señas, pero no me vieron”, explicó a Clarín.

La moto de agua de Daniel Alfredo Crisci (foto Clarín)

Con la caída del sol, perdió de vista la costa y quedó completamente a la deriva, vestido únicamente con un traje de baño y un chaleco salvavidas. “En unos 25 minutos ya no veía absolutamente nada”, indicó.

Cómo logró soportar la noche en el mar

Durante la madrugada, Crisci intentó protegerse del frío y del viento. “Rompí el tapizado de la moto para abrigarme un poco más. Me puse los paños del chaleco en el pecho para conservar el calor”, relató.

También destacó el trabajo mental que realizó para mantenerse con vida: “Me repetía que tenía que pasar la noche y volver a ver a mis hijos”. “En situaciones límite, la cabeza puede ir para lo negativo o para lo positivo. Yo la orienté hacia lo positivo”, señaló.

“Nunca viví una oscuridad semejante”, contó. "Era un una marejada tremenda, no veía dónde estaba y lo que tenía que hacer era no congelarme”, explicó el turista.

Una herramienta que lo ayudó fue la respiración: “Había hecho el método de las piletas de agua helada hace un tiempo porque me llevó un amigo de casualidad. Ahí me enseñaron a respirar con los brazos cruzados y a tratar de mentalizarme, y salió bien. Aunque pudo haber salido mal, tranquilamente”.

Su condición física fue otro factor que atribuyó al hecho de haber sobrevivido. Deportista de toda la vida, repasó los beneficios de haber practicado yoga y haber ido al gimnasio, entre otras actividades: "Fue fundamental". También está familiarizado con con los deportes náuticos -windsurf y kite- y prefiere deportes a vela. A las motos de agua les tiene el mismo respeto que al mar: “Andan fuerte, son para disfrutar y no hacer locuras”.

Mientras tanto, en la costa, su familia y amigos comenzaron a preocuparse por su ausencia. Fueron su hermana y su sobrina quienes dieron aviso a las autoridades.

El operativo de búsqueda y rescate

La Armada Nacional del Uruguay informó que el operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) se activó a las 20.35 del jueves, tras la alerta de la Guardia Náutica de Solanas a la Prefectura de Maldonado. En el procedimiento intervinieron varias embarcaciones, aeronaves, un helicóptero de rescate y un dron de vigilancia marítima.

Debido a la falta de contacto visual y electrónico, se dispuso el zarpe de la lancha patrullera ROU 15 “Río de la Plata” desde el puerto de Montevideo. Las tareas se vieron afectadas por el viento, el oleaje y la escasa visibilidad nocturna.

El rescate de Daniel Alfredo Crisci (foto Clarín)

Con las primeras luces del viernes, se sumaron nuevas embarcaciones de la Prefectura y del Servicio de Rescate Voluntario. Finalmente, alrededor de las 7 de la mañana, el hombre y la moto de agua fueron avistados a unas seis millas náuticas de la costa de Piriápolis.

El rescate y el estado de salud

Tras el hallazgo, Crisci recibió asistencia y fue trasladado a un puerto seguro. Luego fue examinado por personal de la Armada, que constató que se encontraba consciente, con signos vitales normales y solo con un cuadro leve de deshidratación.

“Reencontrarme con mi familia fue muy movilizante. Fue darse cuenta de que todos habíamos pasado un momento muy fuerte”, expresó. A menos de 48 horas del episodio, confirmó que su estado de salud era bueno.

La Fiscalía interviniente continuó con las pericias sobre la moto de agua para determinar el desperfecto mecánico. La familia del abogado anticipó que evalúan donar la embarcación al equipo de rescatistas que participó del operativo.