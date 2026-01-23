Hallaron con vida al argentino desaparecido en el mar tras casi 12 horas de búsqueda

El argentino se había metido al mar con una moto de agua

Cerca de las 7 de este viernes, la Armada de Uruguay encontró con vida a Daniel Crisci, el argentino de 58 años que estaba desaparecido desde anoche en el mar de Punta del Este. Fue hallado en un buen estado de salud y se negó a recibir asistencia médica.

El operativo para dar con su paradero había comenzado alrededor de las 20 del jueves, luego de que horas antes Crisci ingresara al mar con su moto de agua en la zona de Portezuelo y no volviera a la costa. En ese marco dos embarcaciones de la Policía y dos aviones de Aviación Naval trabajaron junto a drones de rastreo nocturno.

El hombre fue localizado a seis millas náuticas de Piriápolis a bordo de su moto de agua amarilla y se negó a ser asistido y a subir a la embarcación de Prefectura ROU 15.

Ante esto, el personal naval intervino para obligarlo subir a la embarcación y así trasladarlo a la costa, por lo que se dio por finalizado el operativo.

Las autoridades iniciarán una investigación para conocer las circunstancias de la desaparición del argentino, que se extendió por casi 12 horas, y de su accionar posterior.

Horas antes, personal de la Prefectura había asistido a un yate que quedó varado contra las rocas en la zona de Playa Honda, ubicada en Isla Gorriti. Tras el operativo, las personas a bordo fueron auxiliadas y no se registraron heridos.