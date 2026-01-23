 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Paraná

Se despertó al oír ruidos extraños y descubrió que le estaban robando la moto

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un hombre advirtió que intentaban sustraer su motocicleta del frente de su casa en Paraná. El sospechoso huyó al ser descubierto, pero fue localizado y detenido tras un rápido operativo policial.

23 de Enero de 2026
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un hombre advirtió que intentaban sustraer su motocicleta del frente de su casa en Paraná. El sospechoso huyó al ser descubierto, pero fue localizado y detenido tras un rápido operativo policial.

Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este viernes, cuando un vecino del barrio 500 Viviendas de Paraná se despertó al escuchar ruidos extraños en el exterior de su vivienda y descubrió que un desconocido intentaba robarle su motocicleta.

 

Según se informó, el damnificado se asomó al frente de su domicilio y observó a un hombre que intentaba sustraer una moto Guerrero Trip. El sospechoso ya había provocado daños en la linga de seguridad y en el trabamanubrio del rodado.

 

Al advertir la situación, el propietario comenzó a gritarle al autor del hecho, quien abandonó la motocicleta y se dio a la fuga a pie. De inmediato, el vecino se comunicó con el servicio de emergencias 911 para dar aviso de lo ocurrido y aportar las características del sospechoso.

 

Tras lo sucedido, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar al sospechoso en la intersección de las calles Las Cardenillas y Algarrobo Negro, donde fue demorado.

 

Más noticias

 

Temas:

moto Robo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso