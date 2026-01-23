Se despertó al oír ruidos extraños y descubrió que le estaban robando la moto

Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este viernes, cuando un vecino del barrio 500 Viviendas de Paraná se despertó al escuchar ruidos extraños en el exterior de su vivienda y descubrió que un desconocido intentaba robarle su motocicleta.

Según se informó, el damnificado se asomó al frente de su domicilio y observó a un hombre que intentaba sustraer una moto Guerrero Trip. El sospechoso ya había provocado daños en la linga de seguridad y en el trabamanubrio del rodado.

Al advertir la situación, el propietario comenzó a gritarle al autor del hecho, quien abandonó la motocicleta y se dio a la fuga a pie. De inmediato, el vecino se comunicó con el servicio de emergencias 911 para dar aviso de lo ocurrido y aportar las características del sospechoso.

Tras lo sucedido, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar al sospechoso en la intersección de las calles Las Cardenillas y Algarrobo Negro, donde fue demorado.

