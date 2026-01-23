 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Detuvieron a un hombre por arrojar piedras y amenazar a sus vecinos en Paraná

Un violento episodio se registró en la noche del jueves en avenida Churruarín cuando vecinos denunciaron ataques con piedras y amenazas.  

23 de Enero de 2026
En la noche del jueves, tres vecinos de avenida Churruarín de Paraná denunciaron a otro por arrojar piedras contra sus domicilios y amenazarlos. La situación derivó en la intervención policial para evitar que el conflicto pasara a mayores.

 

Según se informó, tras las denuncias, otros vecinos intentaron tomar represalias contra el presunto agresor. Ante este escenario, se dispuso la presencia de un móvil policial en el lugar.

 

Durante el procedimiento, el personal policial observó al denunciado salir de su vivienda. Al intentar dialogar y mediar en la situación, el individuo se mostró hostil, se resistió al accionar policial e intentó agredir a los efectivos, al tiempo que lanzó amenazas de muerte contra ellos.

Frente a esta actitud, el sujeto fue reducido y demorado por los uniformados. Posteriormente, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el traslado del hombre a la Alcaldía de Tribunales.

 

El detenido quedó alojado por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.

 

Temas:

Detenido Piedras amenazas Paraná
