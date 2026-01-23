Rescataron loros habladores que eran trasladados de forma ilegal

En el marco de un operativo contra el tráfico ilegal de animales, autoridades ambientales rescataron 13 ejemplares de loro hablador que eran trasladados de manera ilegal, fuera de toda normativa de protección de fauna silvestre.

El procedimiento se llevó adelante durante un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 34 de Jujuy. En ese contexto, se detectó el transporte irregular de las aves, lo que motivó el decomiso inmediato y la intervención de los organismos competentes.

Según se informó oficialmente, los ejemplares correspondían a la especie Amazona aestiva, conocida popularmente como loro hablador, cuya tenencia, transporte y comercialización se encuentran prohibidos por la legislación vigente.

Atención y resguardo de los ejemplares

Tras el rescate, los animales fueron trasladados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona (Cafaju), dependiente del Ministerio de Ambiente, donde comenzaron a recibir atención especializada por parte de profesionales veterinarios.

Desde el organismo indicaron que los loros quedaron bajo observación para evaluar su estado de salud y determinar los pasos a seguir, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Llamado a la denuncia

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de delitos ambientales y recordaron que la captura, el traslado y la comercialización de fauna silvestre constituyen infracciones a la ley.