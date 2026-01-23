Colectivo con “doble fondo” transportaba 200 kilos de hojas de coca

Un importante cargamento de hojas de coca en estado natural fue incautado durante un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional, luego de que se detectara un doble fondo en el piso de un colectivo de larga distancia.

El procedimiento fue llevado a cabo en la madrugada de ayer por personal de la Sección “Tres Cruces”, dependiente del Escuadrón 21 “La Quiaca”, en la localidad de Tres Cruces. Al detener la marcha del ómnibus e iniciar la inspección de rutina, los efectivos advirtieron irregularidades en los tornillos de una tapa ubicada en el sector del piso del rodado, los cuales presentaban signos de haber sido removidos.

Requisa y detección del compartimiento oculto

Durante la inspección ocular, los gendarmes también percibieron un fuerte olor característico a hojas de coca, lo que motivó la solicitud de autorización a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para profundizar la requisa del vehículo.

Con la autorización correspondiente, el personal realizó el pasaje del can antinarcóticos de la Fuerza, que reaccionó de manera exaltada al olfatear el sector donde se encontraban las anomalías detectadas previamente.

Ante estos indicios y al estar frente a un posible hecho ilícito, los uniformados utilizaron herramientas para retirar los tornillos que aseguraban la tapa del piso. De esta manera, lograron descubrir un compartimiento oculto donde se encontraban diversos paquetes que contenían hojas de coca en estado natural.

Como resultado del procedimiento, se incautaron aproximadamente 200 kilos de hojas de coca. Asimismo, dos ciudadanos quedaron supeditados a la causa, mientras se continuaban las actuaciones judiciales correspondientes bajo la intervención de la Justicia Federal.

Desde Gendarmería Nacional destacaron la importancia de los controles vehiculares y señalaron que este tipo de operativos permitió detectar maniobras de ocultamiento destinadas al transporte ilegal de mercadería.