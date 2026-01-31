Descartan que el cuerpo hallado en el río Paraná sea del pescador asesinado en Diamante

Las fuerzas de seguridad de Entre Ríos descartaron que el cuerpo hallado en el río Paraná pertenezca al pescador asesinado en Diamante, que era buscado desde el martes pasado luego de haber recibido un disparo de escopeta en la zona de islas. La información fue confirmada en el marco de la investigación que continúa en curso.

El hallazgo del cadáver había generado expectativa en torno a una posible resolución del caso, pero fuentes policiales aclararon que no se trata de la persona desaparecida tras el violento episodio ocurrido en cercanías del denominado Puesto 3, a la altura del kilómetro 363 del río Paraná.

“Encontraron un cuerpo en Rosario, pero está descartado que sea el de Diamante”, indicaron fuentes policiales a Elonce, llevando tranquilidad parcial a los familiares mientras continúan los rastrillajes en la zona donde ocurrió el ataque.

Continúa la búsqueda en la zona de islas

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el martes alrededor de las 18:30, cuando el pescador cayó al agua tras recibir un disparo de escopeta. Desde ese momento, se desplegó un amplio operativo para dar con su paradero, sin resultados positivos hasta el momento.

En el marco de la causa por el pescador asesinado en Diamante, la Policía de Entre Ríos coordinó tareas de búsqueda que incluyeron buzos especializados, patrullajes fluviales y el uso de drones para recorrer sectores de difícil acceso del delta entrerriano.

Los operativos se concentraron en áreas cercanas al lugar del ataque, donde la corriente y la geografía compleja dificultan las tareas. Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán mientras se aguardan avances en la investigación judicial.

Investigación judicial y contexto del caso

Por el crimen del pescador asesinado en Diamante, el principal acusado es su hijo, de 22 años, quien fue detenido el miércoles en la ciudad santafesina de San Lorenzo. El joven se encuentra imputado por presunto parricidio y permanece a disposición de la Justicia.