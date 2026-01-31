 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Operativo antidrogas en Concordia: secuestraron estupefacientes y detuvieron a tres personas durante dos allanamientos

Los procedimientos se realizaron en simultáneo, a raíz de una causa enmarcada en la Ley de Lucha contra el Narcotráfico. Fueron identificadas 14 personas y se secuestró, además, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento de droga.

31 de Enero de 2026
Dos allanamientos simultáneos en Concordia
Dos allanamientos simultáneos en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

En el marco de los operativos para luchar contra el tráfico, la Policía de Entre Ríos llevó a cabo este sábado dos allanamientos simultáneos en Concordia, a raíz de una causa por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.

Foto: Policía de Entre Ríos
Foto: Policía de Entre Ríos

 

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales, dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia y San Salvador.

Foto: Policía de Entre Ríos
Foto: Policía de Entre Ríos

 

Como resultado de los operativos se secuestró marihuana y clorhidrato de cocaína, además de seis teléfonos celulares, $350.000 en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga y otros objetos de interés para la causa.

Foto: Policía de Entre Ríos
Foto: Policía de Entre Ríos
Foto: Policía de Entre Ríos
Foto: Policía de Entre Ríos

En el lugar fueron identificadas 14 personas, de las cuales dos mujeres y un hombre quedaron detenidos e incomunicados.

 

La causa se encuentra radicada ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de Concordia, a cargo de la Dra. María Gabriela Seró, con intervención de la Fiscalía del Dr. Fabio Zabaleta.

Temas:

Concordia Microtráfico
