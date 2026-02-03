Policías salvaron a una nena de 4 años que se ahogaba con un alimento

Efectivos de la Policía de Córdoba salvaron la vida de una niña de cuatro años que se estaba ahogando tras broncoaspirarse con un alimento. El hecho ocurrió este lunes al mediodía en barrio Ferrer, en la ciudad de Córdoba, mientras un móvil realizaba tareas de patrullaje preventivo.

El episodio se registró en calle Domingo de Irala al 1.100. Allí, una mujer salió a la vía pública en estado de desesperación y alertó a los policías que su hija no respiraba. La menor presentaba signos de asfixia y se encontraba sin responder.

Ante la urgencia de la situación, los efectivos iniciaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios y decidieron trasladar a la niña en el patrullero hasta la Clínica Vélez Sarsfield. Durante el recorrido, continuaron con las técnicas de reanimación para desobstruir las vías respiratorias.

Al llegar al centro de salud, la menor fue recibida por el personal médico, que continuó con la asistencia. Según se informó, la niña logró estabilizarse y quedó fuera de peligro, permaneciendo en observación preventiva.

El testimonio de la madre

En diálogo con Cadena 3, Priscila, madre de la niña, relató que todo ocurrió poco después de regresar a su casa. Explicó que su hija, quien tiene una discapacidad, comenzó a vomitar mientras dormía y dejó de reaccionar.

“Empezó a ahogarse y no respondía. Activé la alarma domiciliaria porque no sabía qué hacer”, contó. Ese sistema permitió que el patrullero llegara rápidamente al lugar.

La mujer destacó el accionar de los policías, quienes, según relató, realizaron las maniobras de primeros auxilios y actuaron con rapidez para trasladar a su hija al centro de salud. Gracias a esa intervención, la menor logró estabilizarse antes de ingresar a la guardia médica.

