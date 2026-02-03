 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Córdoba

Incautaron más de 120 hongos alucinógenos tras controles de Gendarmería

En las ciudades cordobesas de Las Vizcacheras y Santa Catalina, los gendarmes hallaron 123 hongos y los incautaron por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. 

3 de Febrero de 2026
Los hongos incautados por Gendarmería
Los hongos incautados por Gendarmería

En las ciudades cordobesas de Las Vizcacheras y Santa Catalina, los gendarmes hallaron 123 hongos y los incautaron por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. 

En distintos controles en la provincia de Córdoba, Gendarmería secuestró más de 120 hongos alucinógenos que eran trasladados por las rutas.

 

Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina" realizaba un control vehicular sobre el kilómetro 694 de la Ruta Nacional N° 8 cuando detuvieron la marcha de un Fiat Cronos que circulaba desde la provincia de Santa Fe con destino final a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

 

Al momento de la inspección, los gendarmes hallaron una bolsa plástica transparentes que contenían hongos alucinógenos. Se contabilizaron 88 unidades.

 

En el segundo procedimiento, los uniformados de la misma Unidad, estaban desplegados sobre el kilómetro 708 de la Ruta Nacional N° 35, en la localidad de Santa Catalina, provincia de Córdoba, en donde controlaron una camioneta Toyota Hilux.

Al inspeccionar el rodado, los funcionarios detectaron 33 hongos alucinógenos.

 

El Magistrado Interviniente dispuso el secuestro de los hongos por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

 

Arma de fuego y municiones

Por otra parte, efectivos de la Sección Seguridad Vial "La Punta" dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina", inspeccionaban un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura de "Cuatro Esquinas" (San Luis) cuando detectaron que el conductor transportaba un arma de fuego y municiones sin documentación respaldatoria.

 

Se procedió al secuestro de un revólver calibre .22, y 45 municiones. Además. el Magistrado Interviniente dispuso que el involucrado quede supeditado a la causa.

Temas:

hongos alucinógenos Córdoba Gendarmería controles
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso