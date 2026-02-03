Incautaron más de 120 hongos alucinógenos tras controles de Gendarmería

En las ciudades cordobesas de Las Vizcacheras y Santa Catalina, los gendarmes hallaron 123 hongos y los incautaron por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
En distintos controles en la provincia de Córdoba, Gendarmería secuestró más de 120 hongos alucinógenos que eran trasladados por las rutas.
Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina" realizaba un control vehicular sobre el kilómetro 694 de la Ruta Nacional N° 8 cuando detuvieron la marcha de un Fiat Cronos que circulaba desde la provincia de Santa Fe con destino final a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Al momento de la inspección, los gendarmes hallaron una bolsa plástica transparentes que contenían hongos alucinógenos. Se contabilizaron 88 unidades.
En el segundo procedimiento, los uniformados de la misma Unidad, estaban desplegados sobre el kilómetro 708 de la Ruta Nacional N° 35, en la localidad de Santa Catalina, provincia de Córdoba, en donde controlaron una camioneta Toyota Hilux.
Al inspeccionar el rodado, los funcionarios detectaron 33 hongos alucinógenos.
El Magistrado Interviniente dispuso el secuestro de los hongos por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Arma de fuego y municiones
Por otra parte, efectivos de la Sección Seguridad Vial "La Punta" dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina", inspeccionaban un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura de "Cuatro Esquinas" (San Luis) cuando detectaron que el conductor transportaba un arma de fuego y municiones sin documentación respaldatoria.
Se procedió al secuestro de un revólver calibre .22, y 45 municiones. Además. el Magistrado Interviniente dispuso que el involucrado quede supeditado a la causa.