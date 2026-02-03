Preocupación por Matías Alé tras revelar el problema médico que afecta su audición

El actor Matías Alé se refirió públicamente al problema de salud que atraviesa desde hace más de un año y medio y que impacta directamente en su audición. Durante una entrevista televisiva, detalló que padece tinnitus, un trastorno del oído interno que genera ruidos constantes y que, según explicó, lo obligó incluso a someterse a una cirugía.

El testimonio generó preocupación entre sus seguidores, ya que describió la afección como una experiencia persistente que alteró su vida cotidiana y que aún no tiene una solución definitiva. El artista contó que el cuadro apareció de manera repentina después de atravesar una congestión respiratoria que se prolongó durante semanas.

El inicio de los síntomas

Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, el actor relató el momento en que advirtió que algo no estaba bien. “Hace un año y medio estábamos con Martina, un día me levanté y le digo ‘no escucho el silencio’. Es desesperante”, expresó al recordar los primeros síntomas.

Luego agregó que nunca había tenido antecedentes auditivos y que el problema surgió tras un resfriado mal curado. “Tuve una congestión durante un par de meses y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más”, describió.

Matías Alé. Foto: Archivo.

El tinnitus se caracteriza por la percepción de zumbidos o latidos sin que exista un sonido externo real. Puede provocar molestias continuas, alteraciones del equilibrio e incluso pérdida parcial de la audición, por lo que suele requerir controles médicos prolongados.

La cirugía y los tratamientos

Frente al avance del cuadro, Matías Alé explicó que en marzo del año pasado debió pasar por el quirófano para corregir una complicación vinculada al tímpano. Según señaló, la intervención buscó aliviar la gravedad del problema, aunque aclaró que la afección no tiene cura definitiva.

“Me operé para compensar la gravedad del tímpano”, comentó, y sostuvo que continúa con tratamientos para mejorar su calidad de vida y adaptarse a la condición.

Más allá del impacto físico, el actor remarcó que intenta mantener la actividad laboral y personal con normalidad, aunque reconoció que convivir con el ruido permanente resulta desgastante.

Con este testimonio, Matías Alé visibilizó una patología poco conocida que afecta a muchas personas y puso el foco en la importancia de consultar a tiempo ante cualquier alteración auditiva persistente.