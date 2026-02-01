Preocupación por Vicente Viloni tras una serie de mensajes de angustia y pedido de ayuda en redes

La figura de la lucha libre argentina Vicente Viloni generó una fuerte preocupación durante la madrugada de este domingo tras publicar una serie de mensajes en redes sociales que reflejaron un delicado momento personal. Las expresiones, cargadas de angustia, despertaron la reacción inmediata de seguidores y colegas, que intentaron contenerlo y activar contactos cercanos para brindarle apoyo.

El episodio se desarrolló a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde el ex referente del ciclo televisivo 100% Lucha fue compartiendo frases que evidenciaban malestar emocional. Con el correr de los minutos, el tono de las publicaciones se volvió más crudo y directo, lo que incrementó la inquietud entre quienes seguían la secuencia en tiempo real.

Mensajes que encendieron la alarma

Entre los primeros posteos, el luchador escribió frases autocríticas y de profundo desánimo. Luego mencionó el consumo de alcohol y expresó sentimientos de soledad. La interacción con usuarios mostró intentos constantes de acompañarlo con palabras de aliento, recordándole el cariño del público y el impacto positivo que tuvo su trayectoria deportiva.

Sin embargo, algunas respuestas del propio deportista reflejaron un fuerte malestar personal, lo que elevó el nivel de preocupación. En uno de los últimos mensajes, pidió apoyo directo a su comunidad virtual, lo que fue interpretado por muchos como un pedido de ayuda.

Lo que escribió Vicente Viloni en X.

El cierre de la secuencia, con errores de tipeo y una frase breve, generó especial inquietud y motivó que seguidores comenzaran a comunicarse entre sí para intentar ubicar a allegados o familiares.

Repercusión y pedido de contención

La situación se viralizó rápidamente y el nombre de Vicente Viloni se multiplicó en redes, donde fanáticos, colegas del ambiente deportivo y figuras del espectáculo expresaron mensajes de acompañamiento. La comunidad de la lucha libre argentina también se movilizó para tratar de acercar asistencia.

Desde distintos sectores recordaron la importancia de pedir ayuda profesional ante situaciones de angustia o crisis emocional. En Argentina, quienes necesiten apoyo pueden comunicarse con líneas gratuitas de atención en salud mental, como el Centro de Asistencia al Suicida (135 desde Capital y 11-5275-1135 desde todo el país), disponibles las 24 horas.