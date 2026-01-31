Zaira Nara y Robert Strom: la modelo desmiente romance con el polista francés

La relación entre Zaira Nara y Robert Strom fue aclarada por la modelo en un canal de streaming: aseguró que nunca hubo noviazgo y que solo se trató de un “chongueo”, poniendo fin a los rumores.
Zaira Nara habló por primera vez en un canal de streaming sobre su vínculo con el polista francés Robert Strom y puso fin a las especulaciones mediáticas. “No hubo noviazgo ni promesas a futuro”, afirmó con firmeza, dejando en claro que la relación nunca alcanzó la categoría de romance formal.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la modelo destacó que nunca existió un vínculo sólido entre ambos y que el supuesto romance había sido instalado por la prensa sin que ella lo ratificara. Con su declaración, Nara busca poner en perspectiva los rumores que circularon en redes y medios de comunicación durante semanas.
A diferencia de su hermana Wanda Nara, Zaira suele manejar su vida privada con mayor reserva, evitando exponer detalles de su intimidad en público. En este contexto, decidió romper el silencio en el programa de streaming conducido por Lizardo Ponce y Sofía “Jujuy” Jiménez, donde habló de su independencia y de su visión sobre las relaciones.
Declaraciones sobre su independencia y vida amorosa
En la conversación, Zaira subrayó que nunca elige a una pareja por su poder adquisitivo, resaltando que trabaja desde muy joven y que no necesita apoyo financiero de terceros. Este punto fue clave para entender su postura frente a los rumores que vinculaban su vida sentimental con intereses económicos.
Respecto a Robert Strom, fue directa: definió el vínculo como “un chongueo” que ni siquiera califica como un “amor de verano”, quitándole importancia a la relación con el deportista europeo. La modelo insistió en que prefiere tomar estas experiencias con humor, sin necesidad de ponerles rótulos formales.
Zaira también aclaró que las relaciones serias que ha tenido en su vida son contadas con los dedos de una mano y que actualmente no se encuentra en pareja. “Estoy sola y está bueno conocer gente”, resumió, dejando claro que prioriza disfrutar el presente sin definiciones apresuradas.
Rumores y percepción pública
La aclaración llega después de que circularan imágenes y especulaciones que intentaban instalar un romance entre la modelo y el polista francés. La propia Zaira destacó que existen “conexiones pasajeras, amistades o vínculos livianos”, los cuales no deben ser confundidos con relaciones formales.
Con su testimonio, Nara busca marcar la diferencia entre los titulares sensacionalistas y la realidad de su vida amorosa, reafirmando su independencia y el control sobre su imagen pública. La declaración, además, despeja dudas sobre su situación sentimental y su postura frente a los rumores que la rodean, indicó Noticias Argentinas.
La modelo concluyó enfatizando que disfruta de su libertad y que sus vínculos afectivos, cuando ocurren, deben ser genuinos y elegidos sin presiones externas, reafirmando así su postura de autonomía en el amor y en la vida personal.