Luciano Castro y Griselda Siciliani: hubo un intento público de reconciliación

Luciano Castro no quiere dar por terminada su relación con Griselda Siciliani y, en un gesto público, mandó colocar un pasacalles frente al domicilio de la actriz con el fin de reconquistarla. La acción generó sorpresa entre vecinos y transeúntes, así como cobertura inmediata de los medios locales.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la medida del actor se produjo tras la escandalosa ruptura, provocada por versiones de infidelidad que involucraron al propio Castro. En las últimas horas, el periodista Pepe Ochoa se acercó al domicilio de Siciliani para confirmar la información y pudo constatar el mensaje en persona.

“Me llegó un dato hermoso: Luciano Castro está desesperado por volver con Griselda Siciliani y le mandó a poner un pasacalles en la puerta de su casa”, relató la conocida “suricata” de LAM antes de acercarse al lugar. Minutos después, ya en el sitio, Ochoa confirmó la primicia y leyó el texto que llamó la atención de todos: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”.

Detalles del pasacalles y reacciones

Todo indica que Luciano Castro está decidido a revertir el desenlace de la ruptura y a demostrar públicamente su intención de reconciliarse con la actriz. En su círculo íntimo, el actor habría reconocido que cometió errores en el pasado y estaría dispuesto a enmendarlos para recuperar el vínculo.

El pasacalles no solo sorprendió a Siciliani y a los vecinos, sino que también generó repercusión en redes sociales, donde los seguidores de la pareja debatieron sobre las posibilidades de que la reconciliación se concrete. Los comentarios se dividieron entre quienes celebran el gesto romántico y quienes opinan que los problemas de la pareja podrían no resolverse de manera tan pública, precisó NA.

Aunque el mensaje fue una demostración clara de afecto y arrepentimiento, la situación de Siciliani permanece bajo estricta reserva. Por el momento, la actriz no realizó comentarios sobre el gesto de su expareja ni sobre su disposición a retomar la relación.