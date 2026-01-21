Sabrina Rojas cuestionó a Griselda Siciliani tras la continuidad de su relación con Castro

La situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a instalar a Sabrina Rojas en el centro del debate mediático. Tras trascender un supuesto episodio de infidelidad del actor en Madrid, la actriz confirmó que la pareja continúa.

Esa decisión generó análisis en programas de espectáculos y motivó la intervención de Sabrina Rojas, quien cuestionó a la actriz en distintos tramos del programa.

La protagonista de Envidiosa evitó profundizar en detalles, pero aseguró: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”. La frase marcó la primera postura pública luego de la filtración de audios y mensajes.

“No era el discurso que parecía”

Desde SQP, Sabrina Rojas puso el foco en el modo en que Siciliani habló de la relación: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada”.

Luego agregó que, tras las críticas en redes, “todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Rojas también comparó la situación con episodios del pasado en el espectáculo y citó a Mirtha Legrand: “Se me vino a la mente Mirtha hablando de Tinayre, diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”.

Sabrina Rojas no se calló nada. Foto: Archivo.

La privacidad como territorio en disputa

Otro eje de Sabrina Rojas tuvo que ver con la intimidad y la coherencia. “En el momento que vos estás sentado en un programa contando que fuiste amante durante seis y siete años. más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina”, dijo. Luego aclaró: “En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”.

También cuestionó la idea de que Siciliani conociera profundamente a Castro: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo”.

El rol de Castro y el intento de descomprimir

Sobre la continuidad de la pareja tras el escándalo, Rojas interpretó que Siciliani no esperaba esa repercusión: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella”. Y añadió: “Yo entiendo que quiso descomprimir, pero no quiere seguir exponiéndose”.

Antes del cierre, dejó una frase que apuntó al ambiente artístico: “Cada uno con sus principios. Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.