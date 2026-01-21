 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Llega a Paraná este jueves

Frigerio recibirá a Santilli para avanzar en acuerdos entre provincia y Nación

El gobernador Frigerio recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli para avanzar en acuerdos entre provincia y Nación.

21 de Enero de 2026
Frigerio y Santilli
Frigerio y Santilli

El gobernador Frigerio recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli para avanzar en acuerdos entre provincia y Nación.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

Durante el encuentro se abordarán avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia.

En ese marco, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

 

Asimismo, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional que se encuentran en debate, entre ellas el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, en una mirada federal sobre los principales desafíos del país.

 

Al término de la reunión, las autoridades brindarán una conferencia de prensa.

Temas:

Rogelio Frigerio Diego Santilli
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso