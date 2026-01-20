El gabinete provincial analizó el acto por Caseros, el inicio del ciclo lectivo y el nuevo modelo de salud

El Gobierno de Entre Ríos realizó este martes una reunión de gabinete para coordinar aspectos vinculados al acto conmemorativo de la Batalla de Caseros, el inicio del ciclo lectivo y los lineamientos del nuevo esquema sanitario provincial.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros, secretarios y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron que la jornada permitió revisar avances de gestión y alinear criterios de trabajo.

El ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, indicó que la organización del acto por la Batalla de Caseros será uno de los puntos centrales de la agenda institucional. Señaló que la actividad se realizará el 3 de febrero y la describió como “el día más importante de la entrerrianía”, por su significación histórica. Afirmó que se trabaja en un evento “a la altura de las circunstancias, con mucho contenido y simbolismo”.

Inicio del ciclo lectivo e infraestructura escolar

Otro de los ejes analizados fue el comienzo del ciclo lectivo. Troncoso destacó que se podrán inaugurar obras en 12 establecimientos educativos provinciales para el inicio de las clases. Calificó la noticia como positiva y subrayó el trabajo articulado entre Planeamiento, Cafesg y el Consejo General de Educación. Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que la infraestructura escolar será una prioridad de gestión durante el año.

En materia de salud, el ministro informó que se avanza en el diseño del nuevo modelo provincial con la incorporación del hospital de la Baxada al sistema público. Calificó la decisión como resultado de una definición política del Ejecutivo y sostuvo que la integración permitirá ampliar la capacidad sanitaria. También mencionó que se abordaron aspectos operativos del sistema y que se prevén nuevos pasos este año.

Agenda compartida con Nación

Durante la reunión se confirmó además la visita del ministro de Interior, Diego Santilli, prevista para este jueves. Troncoso afirmó que se repasarán asuntos vinculados a la agenda conjunta entre Nación y provincia, con participación de diversas áreas ministeriales. Sostuvo que el encuentro permitirá abordar cuestiones con incumbencia federal y coordinar líneas de acción para los próximos meses.