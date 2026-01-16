Destacan la decisión del Gobierno provincial de elevar juntas a comunas

Autoridades comunales de la región destacaron la decisión del Gobierno de Entre Ríos de avanzar en la recategorización institucional de distintas localidades, una medida que fortalece la autonomía local, mejora la capacidad de gestión y salda deudas históricas con las comunidades del interior provincial.

En ese marco, el presidente comunal de Yeso Oeste (departamento La Paz), Javier Vera, expresó su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno Provincial y el gobernador, al señalar que “estamos muy contentos con esta decisión que ha tomado el gobierno provincial de poder elevar de categoría de junta a comuna y saldar una deuda pendiente con la comunidad”.

Vera subrayó que la elevación de categoría no se limita a un cambio administrativo, sino que implica una transformación profunda del funcionamiento institucional. “Ser autónomos cambia totalmente. Antes dependían del Ministerio de Trabajo y hoy, como comuna, tenemos autonomía, lo que es algo muy importante”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la decisión del Gobierno Provincial genera un impacto integral en la vida de la comunidad. “Es un crecimiento total para la localidad, no solo desde lo institucional, sino también en términos económicos, porque permite atender las demandas y proyectar el desarrollo del lugar”, afirmó.

El presidente comunal también destacó que, a partir de esta decisión, la comuna comienza a recibir fondos de coparticipación de manera directa, lo que posibilita una planificación más eficiente y una mejor respuesta a las necesidades de la población, estimada en alrededor de 1.400 habitantes.

Finalmente, Vera valoró el rol del Estado provincial en el fortalecimiento de los gobiernos locales y señaló que la recategorización permite “llevar el Estado a la gente, estar presentes en el territorio y dar respuestas concretas en áreas clave como infraestructura, salud y asistencia social”.