Griselda Siciliani rompió el silencio y habló sobre Luciano Castro: “Es demasiado todo”

Los rumores en torno a la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a instalarse con fuerza tras las filtraciones que involucraron al actor y el gesto en redes que alimentó especulaciones. Sin embargo, la actriz decidió ponerle palabras a la situación y descartó una ruptura sentimental.

La protagonista de Envidiosa dialogó con Ángel de Brito a través de mensajes que fueron compartidos este martes al aire de LAM. Allí, Siciliani se mostró tranquila y atribuyó las versiones a su regreso a Buenos Aires tras unos días en Mar del Plata.

La situación actual

Consultada sobre el estado actual del vínculo, Griselda Siciliani respondió que la pareja continúa en pie y que su mudanza momentánea tiene que ver con compromisos laborales: “Tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, expresó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro están en crisis. Foto: Archivo.

En esa línea, la actriz detalló que inició la previa de una película que aún no fue anunciada, mientras termina la serie protagonizada por Moria Casán. “Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, amplió.

Sobre el contexto mediático que rodea a la pareja, Siciliani admitió cierta incomodidad: “Es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, frase con la que dejó en claro que conoce el revuelo que generaron los audios viralizados del actor.

Sin ruptura confirmada

De Brito también aclaró que la pareja nunca se siguió en redes sociales, por lo que el gesto que desde la mañana circulaba como prueba de distanciamiento no fue tal.

Por su parte, Siciliani cerró su mensaje con una señal de calma: “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”.